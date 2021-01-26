В Роспотребнадзоре оценили риск полной потери зрения после ковида

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что полная потеря зрения - это единичные случаи, поэтому пока нельзя делать выводы, что слепота и перенесенная инфекция могут быть связаны между собой. Так она прокомментировала сообщение британских медиков, которые описали первый случай, когда пациент ослеп после ковида.

Недавно британские медики описали первый клинический случай нового осложнения COVID-19. У 54-летней пациентки после ковида полностью пропало зрение. Медики поставили диагноз: корковая слепота (полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга - Прим. ред). Информация об этом опубликована в журнале Cureus. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии, медики были вынуждены подключить женщину к ИВЛ. Даже после того, как врачам удалось ее стабилизировать и отключить от аппарата, зрение не вернулось. По мере выздоровления пациентка начала различать некоторые цвета и предметы, но полностью зрение так и не восстановилось.

"Практически единичный случай развития корковой слепоты описан недавно британскими медиками. Так как этот случай, по крайней мере, пока, уникален, то делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя", - цитируют РИА Новости заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталью Пшеничную.

Эпидемиолог предположила, что пациент мог полностью ослепнуть из-за других заболеваний. Одна из гипотез Пшеничной - у пациента мог быть инсульт, связанный с гемодинамическими нарушениями. Кроме того, потеря зрения также может быть связана с проявлениями энцефалопатии (поражением головного мозга - Прим. ред.), которая была у пациента еще до ковида и могла усугубиться, например, на фоне гипоксии, электролитных нарушений, интоксикации.

"Неврологам необходимо подробно изучить все обстоятельства возникновения этого патологического состояния у пациента", - подчеркнула эксперт.