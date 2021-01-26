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В Роспотребнадзоре оценили риск полной потери зрения после ковида

10:28, 03.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что полная потеря зрения - это единичные случаи, поэтому пока нельзя делать выводы, что слепота и перенесенная инфекция могут быть связаны между собой. Так она прокомментировала сообщение британских медиков, которые описали первый случай, когда пациент ослеп после ковида.

В Роспотребнадзоре оценили риск полной потери зрения после ковида
Фото: pixabay.com

Недавно британские медики описали первый клинический случай нового осложнения COVID-19. У 54-летней пациентки после ковида полностью пропало зрение. Медики поставили диагноз: корковая слепота (полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга - Прим. ред). Информация об этом опубликована в журнале Cureus. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии, медики были вынуждены подключить женщину к ИВЛ. Даже после того, как врачам удалось ее стабилизировать и отключить от аппарата, зрение не вернулось. По мере выздоровления пациентка начала различать некоторые цвета и предметы, но полностью зрение так и не восстановилось.

"Практически единичный случай развития корковой слепоты описан недавно британскими медиками. Так как этот случай, по крайней мере, пока, уникален, то делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя", - цитируют РИА Новости заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталью Пшеничную.

Эпидемиолог предположила, что пациент мог полностью ослепнуть из-за других заболеваний. Одна из гипотез Пшеничной - у пациента мог быть инсульт, связанный с гемодинамическими нарушениями. Кроме того, потеря зрения также может быть связана с проявлениями энцефалопатии (поражением головного мозга - Прим. ред.), которая была у пациента еще до ковида и могла усугубиться, например, на фоне гипоксии, электролитных нарушений, интоксикации. 

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"Неврологам необходимо подробно изучить все обстоятельства возникновения этого патологического состояния у пациента", - подчеркнула эксперт.

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Рубрики: Инфекционные болезни

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