В Петербурге начали продавать исчезнувший жизненно важный препарат. Пациенты искали его годами

В аптеках Петербурга возобновили продажу известного иммунодепрессанта «Азатиоприн». Нуждающиеся в нем петербуржцы годами искали препарат по всей стране и даже за рубежом, и теперь пишут в редакцию: «Ура!». Как выяснил «Доктор Питер», выбор аптек достаточно велик, но стоит жизненно важное лекарство уже почти вдвое дороже. Правда, и после подорожания оно вполне доступно.

Напомним, неделю назад стало известно о том, что в России возобновили производство и продажу жизненно важного иммунодепрессанта «Азатиоприн» - остро дефицитного на протяжении нескольких последних лет. Как выяснил «Доктор Питер», до Петербурга лекарство тоже дошло. Как рассказали в одной из сетевых аптек, поставки начались на прошлой неделе. После звонков в несколько аптек в разных районах города оказалось, что выбор есть: где-то больше запас, где-то — меньше. Предлагаются упаковки по 50 таблеток в дозировке 50 мг. Стоимость в тех аптеках, до которых удалось дозвониться, варьируется в пределах 451- 475 рублей. Напомним, ранее упаковка таблеток обходилась 250-300 рублей.

«Доктор Питер» не раз писал о том, как петербуржцы искали этот иммунодепрессант буквально по всей стране и покупали за рубежом импортные, более дорогие аналоги. Пациенты обращались к чиновникам, создавали петиции - просили вернуть на рынок это лекарство. Дело в том, что его производило единственное в стране предприятие — столичное ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А.Семашко, но оно обанкротилось. Возобновила производство в конце 2020 года компания «Алвилс» при содействии «Ростеха». В Петербурге препарат закупали для льготников, но перебои из-за банкротства московского завода тоже случались регулярно. Как правило, он был доступен только федеральным льготникам - то есть горожанам, имеющим инвалидность.

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«Азатиоприн» применяется после трансплантации органов и тканей, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, неспецифическом язвенном колите, псориазе и других заболеваниях. Он подавляет активность иммунной системы (при этих болезнях она дает сбой и начинает атаковать собственные клетки), снимает воспаление и облегчает симптомы.

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