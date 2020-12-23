В Россию возобновят поставки дефицитного противоопухолевого препарата

В Россию возобновят поставки дефицитного противоопухолевого препарата19:16, 01.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Израильская компания Teva возобновляет в РФ поставки дефицитного противоопухолевого препарата "Винкристин - Тева". Лекарство входит в перечень ЖНВЛП. Производитель обещает, что первая партия поступит на российский рынок уже в апреле 2021 года.
"Teva... информирует о возобновлении поставок препарата "Винкристин-Тева" (международное непатентованное наименование винкристин), включенного в перечень ЖНВЛП, для терапии российских пациентов. Препарат является важной частью современных программ лечения онкологических заболеваний, в первую очередь, у детей", - цитируют РИА Новости сообщение компании.
Возвращение на рынок дефицитного лекарста стало возможным благодаря перерегистрации Минздравом предельной отпускной цены препарата.
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