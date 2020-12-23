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В Россию возобновят поставки дефицитного противоопухолевого препарата

19:16, 01.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Израильская компания Teva возобновляет в РФ поставки дефицитного противоопухолевого препарата "Винкристин - Тева". Лекарство входит в перечень ЖНВЛП. Производитель обещает, что первая партия поступит на российский рынок уже в апреле 2021 года.

В Россию возобновят поставки дефицитного противоопухолевого препарата
Фото: pixabay.com

"Teva... информирует о возобновлении поставок препарата "Винкристин-Тева" (международное непатентованное наименование винкристин), включенного в перечень ЖНВЛП, для терапии российских пациентов. Препарат является важной частью современных программ лечения онкологических заболеваний, в первую очередь, у детей", -  цитируют РИА Новости сообщение компании.

Возвращение на рынок дефицитного лекарста стало возможным благодаря перерегистрации Минздравом предельной отпускной цены препарата.

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В России уже два года дефицит нескольких базовых препаратов для лечения онкологических заболеваний, в том числе винкристина. Ранее "Доктор Питер" писал, что белорусские «Белмедпрепараты» собираются поставлять на российский рынок дефицитный винкристин, необходимый для лечения лейкоза и других онкологических заболеваний. Предприятие в ноябре прошлого года подало в Минздрав документы на регистрацию.

В конце января Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке за рубежом 642 упаковок дефицитного препарата прокарбазин для лечения онкологических заболеваний. Ранее Татьяна Голикова на одном из совещаний с премьер-министром пообещала в 2021 году закрыть потребность в дефицитных онкопрепаратах. В этом году в РФ планируется запуск производства двух препаратов - ломустина и третиноина. Три необходимых лекарства не производятся, поэтому, чтобы покрыть дефицит, в страну уже завезли онкаспар и мелфалан.

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Рубрики: Онкология

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