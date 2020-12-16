Лекарства от шизофрении и других болезней от известной фармкампании больше не будут поставляться в Россию

Российское подразделение Teva сообщает о прекращении ввоза на территорию России восьми лекарственных препаратов. Среди них - известный "Купренил", препарат, входящий в перечень ЖНВЛП и не имеющий аналогов в стране. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отреагировал на эту новость: «система рушится на глазах».

Teva распространила в соцсетях письмо, в котором объявила, что больше не будет поставлять на российский рынок 8 важных препаратов. В список вошли: "Купренил" (пеницилламин), "Леводопа" (леводопа + бенсеразид), "Ревалид-Тева", "Риссет" (рисперидон), "Теванат" (алендроновая кислота), "Вестибо" (бетагистин), "Метотрексат-Тева" (метотрексат) и "Финлепсин" (карбамазепин).

Руководитель спецпроектов в некоммерческой организации «Ночлежка» Виктория Рыжкова на своей странице в Facebooк опубликовала обращение, в котором объясняет, что ситуация безвыходная, на российском рынке нет аналога такого важного препарата, как например, "Купренил", а "Метотрексат-Тева" – единственный препарат с дозировкой 25 мг на мл.

"Тева большая молодец и поставляла препараты, несмотря ни на меняющуюся цену по госзакупкам с 2003 года, ни на всякие непонятные и никому не нужные перерегистрации. В общем ребята классные, спасибо им за это. (...) С сентября месяца до нашего едва дышащего сообщества пациентов стали доходить слухи, что Тева выводит препарат "Купренил" с рынка и еще 6-7 других. Тем временем выясняется, что решение о прекращение поставок было принято еще год назад, потому что нельзя столько лет кормить несколько тысяч пациентов себе в убыток", - написала она в своем посте.

Рыжкова объясняет в обращении, что отгруженного запаса препарата "Купренил" хватит на несколько месяцев из-за ажиотажа в связи с новостями о прекращении ввоза препарата. Она также отметила, что пациенты писали обращения президенту РФ Владимиру Путину, в Минздрав РФ и региональные органы здравоохранения, прокуратуру и ФАС с просьбой повысить стоимость закупочной цены на "Купренил".

«Никакого другого аналогового препарата на территории страны нет. Препарат, на котором можно было вытянуть хоть как-то, тоже имеет большие перебои с поставками», – пояснила Рыжкова, добавив, что «более хороший» препарат «очень долго и медленно проходит регистрацию в России и будет стоить не 1 500–2 000 рублей за упаковку, а $3 000–5 000».

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, на своей странице в Facebook поделился письмом, опубликованным компаниией Teva и обращением Виктории Рыжковой, написав, что «система рушится на глазах».

У "Купренила" такие показания как болезнь Вильсона-Коновалова, отравления медью, неорганическими соединениями ртути, свинца, золота, цинка, железа. Также это цистиновый нефролитиаз, системная склеродермия и ревматоидный артрит. "Леводопу" назначают при болезни Паркинсона и синдроме паркинсонизма, "Ревалид-Тева" применяется при заболеваниях, сопровождающихся нарушением структуры волос и ногтей и выпадением волос. "Риссет" - препарат для лечения шизофрении и маниакальных эпизодов средней и тяжелой степени, обусловленных биполярным расстройством. "Теванат" назначают при лечении остеопороза.

У "Вестибо" широкий спектр применения, препарат назначают при водянке лабиринта внутреннего уха, вестибулярном неврите, лабиринтите, болезни Меньера, атеросклерозе сосудов головного мозга. "Метотрексат-Тева" необходим при тяжелых формах псориаза, псориатическом и ревматоидном артрите, дерматомиозите, системной красной волчанке, анкилозирующем спондилоартрите (при неэффективности стандартной терапии). "Финлепсин" назначают при эпелепсиях, невролгии тройничного нерва, рассеянном склерозе, психотических расстройствах.

© Доктор Питер