Не только жаропонижающее. В Роскачестве рассказали, чем отличается магазинный морс из клюквы от морсового напитка и полезен ли он

Клюквенный морс — известное природное жаропонижающее средство. Его можно приготовить дома самим, а можно купить в магазине. В Роскачестве рассказали, почему морс из клюквы и морсовый напиток, продающиеся в супермаркетах, — не одно и то же, а также сохраняются ли в магазинном морсе витамины.

Если нет возможности приготовить полезный клюквенный морс самим, можно приобрести его в магазине. По словам экспертов, в магазинном морсе сохраняются практически все полезные витамины и микроэлементы, содержащиеся в клюкве.

«Для того чтобы морс не портился, его подвергают кратковременной тепловой обработке (30-40 секунд при температуре 90-95°С). Из всех полезных веществ, которые содержатся в ягодах, при таком способе может разрушаться только термонестабильный витамин С. Другие витамины, минералы, органические кислоты и т. п. остаются в неизменном виде», - говорят специалисты Роскачества.

При этом многослойная картонная упаковка сохраняет все полезные свойства морса не хуже, а в чем-то даже лучше стекла. К примеру, при производстве морса такая асептическая упаковка позволяет получить безопасный продукт при более короткой температурной обработке. Кроме того, в стеклянной бутылке на продукт воздействует свет, что может привести к деградации антоцианов - природных веществ, которые дают морсу яркий цвет и защищают клетки организма от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

При покупке морса надо смотреть, чтобы на упаковке были надписи «Морс клюквенный», «Клюквенный морс» или «Морс из клюквы», а также указано содержание сока — не менее 15%. Надо быть внимательнее, чтобы не спутать морс с морсовым напитком. А это не одно и то же.

По словам специалистов, в клюквенном морсе не должно быть синтетических и искусственных ароматизаторов, однако допускается натуральный клюквенный ароматизатор - он содержит вещества, которые были получены при переработке клюквы. Морсовый же напиток не имеет отношения к соковой продукции - он относится к безалкогольным напиткам, и требования к нему другие. В него могут быть добавлены подсластители, синтетические или искусственные ароматизаторы, консерванты и красители. Кроме того, морсовый напиток может содержать не только ягодные соки.

«И хотя общее содержание соков в таком напитке также должно быть не менее 15%, сок, одноименный с наименованием напитка, может присутствовать в нем на уровне всего 5%», - говорят специалисты.

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Чем полезен клюквенный морс

Клюква обладает жаропонижающим и антибактериальным действием. Как и брусника, она содержит гиппуровую кислоту — природный уросептик. Из-за антибактериального и жаропонижающего эффекта, а также из-за мочегонного действия врачи рекомендуют пить клюквенный морс во время простуды, чтобы снизить инфекционную нагрузку на организм и уменьшить риск развития пиелонефритов как осложнений. Кроме того, такой морс может обладать отхаркивающим действием.

«Клюквенный морс, смешанный с медом, считается отхаркивающим средством и помогает смягчить симптомы ангины. Считается также, что клюква за счет высокого содержания органических кислот улучшает аппетит и нормализует пищеварение», — подчеркивает диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Фадеева.

Между тем, при обострении хронических заболеваний ЖКТ и повышенной кислотности в желудке с клюквенным морсом надо быть осторожнее — пациентам с такими диагнозами его пить не рекомендуют.

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