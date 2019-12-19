В Москве женщина с пересаженным сердцем родила ребенка. Это второй случай в стране

Женщина с пересаженным сердцем родила девочку в одном из роддомов Москвы. В 2015 году будущей маме провели трансплантацию сердца, а в 2020 году она забеременела. Это второй в России случай рождения ребенка женщиной с пересаженным сердцем. Еще недавно материнство в таких случаях считалось невозможным.

В октябре 2015 года женщине по медицинским показаниям пересадили донорское сердце. "Вмешательство прошло успешно, и пациентка была выписана под наблюдение кардиолога по месту жительства, ей была назначена базисная иммуносупрессивная терапия, также она продолжала наблюдаться в консультативно-диагностическом отделении Центра имени Шумакова. На протяжении всего наблюдения трансплантологи тщательно контролировали концентрацию иммуносупрессивных препаратов", - говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

В 2020 году женщина забеременела. На раннем сроке врачи-трансплантологи пересмотрели спектр иммуносупрессивных препаратов, подобрали схемы и дозировки, необходимые для нормального функционирования сердца с минимальным риском для развивающегося плода. Врачи контролировали данные эхокардиографии – сердце в течение 9 месяцев работало нормально.

На сроке 35-36 недель был собран консилиум в составе ведущих специалистов больницы №52 и Центра имени Шумакова, он принял решение провести кесарево сечение на 38 неделе.

В состав операционной бригады вошли врачи акушеры-гинекологи, кардиологи, неонатологи, анестезиологи. Операция прошла успешно – 26 января в 10:07 родилась девочка с массой тела 3450 грамм и ростом 52 см. Мама и малышка чувствовали себя хорошо, после операции они не разлучались и восстанавливались в палате совместного пребывания. Врачи контролировали концентрацию иммуносупрессивных препаратов как в крови матери, так и у ребенка, а также показатели клинического и биохимического анализов крови для оценки иммунного статуса и корректировки терапии.

— Ведение беременности у женщин после трансплантации требует очень большого внимания. Главная задача медиков в таких случаях состоит в том, чтобы женщина не потеряла трансплантат во время вынашивания плода. Наша цель – сделать все, чтобы мама сохранила здоровье, могла вскормить и вырастить ребенка и прожить рядом с ним долгую жизнь. Сегодня трансплантация органа для современной медицины уже не приговор. Буквально на днях исполнилось два года девочке Кате, которая родилась после того, как ее маме трансплантировали легкие. Вели беременность и принимали роды тоже наши врачи, - отметила Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №52.

Два года назад в роддоме московской больницы №52 родила женщина после трансплантации легких – Татьяна из Владивостока стала первой в России мамой с пересаженными легкими. Операцию по пересадке органов в 2015 году также проводили специалисты Центра имени Шумакова. В результате усилий врачей 30 января 2019 года на свет появилась здоровая и долгожданная девочка.

© Доктор Питер