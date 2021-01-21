Чудо-таблетки и волшебные приборы: Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, продающих лекарства от COVID-19

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана, используя пандемию. Эксперты Роспотребнадзора зафиксировали множество сайтов, где предлагают купить чудо-таблетки, освежители воздуха, убивающие вирусы, пищевые добавки от инфекций. Также мошенники предлагают помощь при устройстве на работу или же принять участие в благотворительных акциях, деньги от которых пойдут на помощь пожилым людям или детям.

"В интернете появилось огромное количество сайтов, предлагающих купить очиститель воздуха или другие «чудо-средства», удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению коронавирусом. Документы на данные приборы, как правило, отсутствуют или же оказывается, что вам пытаются продать обычный увлажнитель воздуха, медицинскую маску с фильтром по цене, превосходящей в десятки раз аналогичные предложения на рынке. Иногда за сопроводительные документы пытаются выдать обычные вкладыши-распечатки о чудодейственном средстве, которые сами обманщики и печатают на обычном принтере. Мошенники могут не только размещать свою информацию на сайте, но и звонить, или осуществлять поквартирный обход", - говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Эксперты также обнаружили сайты, где мошенники предлагают купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку», которые помогут защититься от коронавируса. Если вам поступило подобное предложение, обязательно надо предупредить, что перед покупкой вы обязательно свяжетесь с представителями фирмы изготовителя, чтобы уточнить характеристики товара.

Еще один способ - мошенники звонят от лица платных лабораторий и предлагают провести анализ на дому. В Роспотребнадзоре напоминают, что платные лаборатории могут провести анализ на дому только по вашему запросу, и такие лаборатории имеют лицензию на осуществляемый ими вид деятельности и не могут быть «безымянными» - всю информацию о них можно узнать на сайтах и в других открытых источниках.

Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование, вакцинацию от коронавируса или дезинфекцию квартиры. Как правило, цель такого визита – квартирная кража. "Ни под каким предлогом не открывайте дверь посторонним людям", - предупреждают в Роспотребнадзоре.

Лжеблаготворительные акции - способ, с помощью которого мошенники тоже научились наживаться. Они просят принять участие в благотворительных акциях, например, пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом, объявить сборы на лечение детей или взрослых, заболевших коронавирусом. Переведенные в таком случае деньги, скорее всего, вернуть не удастся.

Кроме того, в ведомстве рассказали о фейковых предложениях об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. "Такие сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам", - уточняется в сообщении.

© Доктор Питер