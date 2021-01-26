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Шишки на языке и скрежетание зубами. Ученые назвали частые симптомы коронавируса в полости рта

14:46, 31.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

При заражении коронавирусом могут появляться шишки на языке, сопровождающиеся локальными воспалениями и припухлостью. Об этом сообщили исследователи в The British Journal of Dermatology, предупредив, что таких жалоб становится все больше.  

Шишки на языке и скрежетание зубами. Ученые назвали частые симптомы коронавируса в полости рта
Фото: pixabay.com

Практически четверть пациентов с COVID-19 жалуются на проблемы с полотью рта, пишет РИА новости со ссылкой на данные ученых. В последнее время появилось больше тех, кто замечает шишки на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью. Ученые объясняют это большим количеством на языке рецепторов, которые реагируют на вирусы в организме - ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

Среди других частых симптомов инфекции в полости рта специалисты назвали также потерю вкуса, бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами), кровотечения и сухость во рту.

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Ранее ученые из США сообщили о новых симптомах коронавируса у детей. Новую инфекцию могут выдать красные опухшие глаза, красные щеки и так называемый «клубничный» язык - опухший и ярко-красный

Рубрики: Инфекционные болезни

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