Параллельная пандемия. ВОЗ сообщила о росте тревожных расстройств во всем мире, особенно у медиков

Пандемия коронавируса сказалась на психологическом здоровье как врачей, так и пациентов, заявил директор Европейского бюро ВОЗ. Больше всего страдают молодые: в депрессию впали парни и девушки в возрасте от 18 до 29 лет. Среди медицинских работников этот показатель составляет 20% - каждый пятый врач в мире страдает от тревожного расстройства. Это еще одна, но уже "тревожная пандемия", считают в ВОЗ.

«Нарушения психического здоровья приобрели масштаб еще одной, параллельной, пандемии, и ВОЗ-Европа намерена решать эту проблему через новую Коалицию по охране психического здоровья, которая будет наращивать поддержку, в том числе посредством выработки рекомендаций и руководящих принципов для каждой страны», – цитирует "Медвестник" директора Европейского бюро ВОЗ Ганса-Генри Клюге.

В депрессию стали впадать не только те, кто находился в группе риска, но и та часть населения, которая раньше никогда не сталкивалась с подобными проблемами. Вакцинация от коронавируса может спасти ситуацию: она стартовала уже 35 странах Европейского региона, применено 25 млн доз вакцины – это дает надежду людям, считают в ВОЗ. Однако, по словам Клюге, новый коронавирус быстро мутирует, поэтому важно привить как можно больше человек, особенно тех, кто входит в группу риска. Это поможет избежать не только новых заражений, но и роста депрессий.

«Мы не должны забывать урок, за который мы заплатили такую высокую цену: быстрое чередование ужесточения и ослабления карантинных мер оказалось плохой стратегией. Наиболее эффективным вариантом, позволяющим спасти экономику и свести к минимуму негативные последствия, остается введение и постепенная отмена мер, основанных на эпидемиологических критериях. Наш подход должен быть взвешенным и осмотрительным», – указал Ганс-Генри Клюге.