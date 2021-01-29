Канадские врачи обнаружили, что препарат от подагры лечит COVID-19

Канадские врачи считают, что нашли эффективное оружие против COVID-19 – это противовоспалительный препарат «Колхицин». Исследование показало, что препарат может снизить риск осложнений и смерти от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Ученые Монреальского института сердца провели самое масштабное в мире исследование по применению «Колхицина» в лечении COVID-19, в нем приняли участие около 4,5 тысяч инфицированных коронавирусом. Известно, что у пациентов с коронавирусом могут развиваться осложнения из-за воспалительной реакции, возникающей в ответ на вирус. Канадские врачи предположили, что с помощью «Колхицина» эту чрезмерную воспалительную реакцию (так называемый цитокиновый шторм) можно уменьшить.

И она, действительно, уменьшается, благодаря чему снижается риск смерти или госпитализации у пациентов, принимавших препарат, на 21% по сравнению с группой плацебо. Кроме того, «Колхицин» сократил госпитализацию инфицированных на 25%, смертность на 44%, а потребность в аппарате искусственной вентиляции легких на 50%. Результаты опубликованы в журнале Medscape. Отметим, что исследование монреальских ученых еще не получило рецензии и не может являться основой для рекомендаций в клинической практике.

Автор исследования доктор Жан-Клод Тардиф считает, что нашел первое в мире лекарство в таблетках, которое поможет предотвратить цитокиновый шторм, снизить смертность и тяжелые осложнения у пациентов с ковидом. «Мы рады предложить первое в мире пероральное лекарство, использование которого может оказать значительное влияние на общественное здоровье и потенциально предотвратить осложнения COVID-19 для миллионов пациентов», - заявил ученый.

Монреальские врачи говорят, что назначение пациентам «Колхицина» может помочь решить проблемы перегруженности больниц и снизить расходы на здравоохранение в Канаде и во всем мире.

Справка:

«Колхицин» — алкалоид растительного происхождения, извлекается из разных растений, самое известное — безвременник осенний под названием (Colchicum autumnale). Впервые описан в качестве средства для лечения воспаления суставов в 1500 году до нашей эры. И по сей день он используется для лечения подагры, воспалительного артрита и перикардита. Врачи предупреждают, что «Колхицин» токсичный препарат, самые распространенные побочные эффекты — это проблемы ЖКТ и, в частности, диарея.

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