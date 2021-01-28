В Городском онкодиспансере заработал новый центр амбулаторной онкологии. Теперь их в Петербурге 13

В Кировском районе открылся центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Заработал он на базе Городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов. Там местные жители смогут получать первичную консультацию онколога, проходить обследования для уточнения и постановки диагноза, а также химиотерапию — в центре есть 10-коечный дневной стационар.

На базе Городского онкодиспансера заработал центр амбулаторной онкологии для жителей Кировского района — он стал уже 13-м районным онкоцентром в городе. Как сообщили в комитете по здравоохранению, в новом центре есть как комфортные условия, так и необходимое оборудование для диагностики и лечения опухолей различной локализации. Например, там доступны спиральная компьютерная томография с контрастированием, МРТ, высокочувствительная ультразвуковая диагностика, маммография, все виды эндоскопических исследований.

«Открытие центра сократит сроки постановки диагноза первичных пациентов и начала терапии пациентов со злокачественными новообразованиями. Это, в свою очередь, позволит улучшить прогноз течения заболевания», - говорит заведующий центром онкологической помощи Кировского района, врач-онколог Александр Алборов.

Прием пациентов ведется по адресу: пр. Ветеранов, 56. 1-й этаж. Записаться на прием можно по телефону единого колл-центра (812) 607-03-03. С собой необходимо принести паспорт, СНИЛС, полис ОМС и направление. По расчетам, новый центр на Ветеранов сможет в ближайшем будущем принимать по 60-80 пациентов в день.

Как сообщили «Доктору Питеру» в комздраве, в планах на 2021 год — открытие еще двух ЦАОПов.

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К концу 2024 года подобные центры амбулаторной онкологии должны быть созданы в каждом районе города. На сегодня из 18 запланированных открыты 13. В 2019 году в Петербурге было открыто 8 центров амбулаторной онкологии: в Выборгском, Курортном, Приморском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Фрунзенском и Московском районах. В 2020 году еще были открыты в Пушкинском (на базе поликлиники № 60), Красногвардейском (на базе поликлиники № 17), Центральном (на базе Мариинской больницы), Невском (на базе Госпиталя для ветеранов войн).

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