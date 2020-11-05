ВОЗ обновила рекомендации по лечению COVID-19 и "затянувшихся" проявлений болезни

ВОЗ внесла изменения в рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции. По словам официального представителя организации Маргарет Харрис, особое внимание уделили симптомам, от которых пациент страдает на протяжении нескольких месяцев, как во время, так и после болезни. Это может быть утомляемость, головные боли, кашель, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Эскперты Всемирной организации здравоохранения в новом руководстве по лечению COVID-19 заострили внимание на "хроническом воздействии инфекции".

"Хотя типичный срок выздоровления составляет две недели, у некоторых людей серьезная болезнь продолжается восемь недель, а у некоторых симптомы длятся гораздо более продолжительное время. Пациенты страдают от таких симптомов, как крайняя утомляемость, постоянный кашель, непереносимость физических упражнений, а также неврологические и сердечные симптомы. У нас много информации на этот счет в руководстве", - отметила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

Харрис спросили по поводу новых рекомендаций в отношении масочного режима с учетом того, что в некоторых странах, в частности в Австрии, власти рекомендовали жителям надевать в целях защиты от инфекции профессиональные респираторные маски класса FFP2. Представитель ответила, что этими вопросами занимается другая группа экспертов, поэтому она не знает, когда будут обновлены рекомендации по масочному режиму.

Маргарет Харрис отметила, что в ВОЗ обеспокоены способностью нового коронавируса быстро мутировать. Новые штаммы быстрее передаются, но нет сведений, что все они вызывают более тяжелое течение болезни.