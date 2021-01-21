Оксфордские ученые создадут вакцины от разных штаммов коронавируса

Оксфордские ученые создадут вакцины от разных штаммов коронавируса12:50, 21.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Команда ученых из Оксфорда совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca планирует создать несколько вариантов вакцин - действие каждой вариации будет направлено на определенный штамм коронавирусной инфекции. В срочном порядке планируют разработать лекарства от британского, африканского и бразильского штаммов.
Британская газета The Daily Telegraph сообщает о намерениях оксфордских ученых и компании AstraZeneca в ближайшее время создать несколько вариантов вакцин, защищающих от разных новых штаммов коронавируса. Команда разработчиков AstraZeneca уже изучает, возможно ли в ближайшие 48 часов начать производство модифицированной версии вакцины.
По данным издания, британское правительство обеспокоено эпидемиологической обстановкой в стране. Новые штаммы коронавирусной инфекции распространяются с большой скоростью и требуют новых разработок, уверены власти.
Читайте также: Британский мутант. Почему новый вариант коронавируса так напугал Европу, объясняет профессор Сколтеха
Напомним, ранее ученые заявили о новом штамме коронавируса из ЮАР.
Это будет очень страшный компот. Стрёмно такой пробовать.