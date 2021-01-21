Оксфордские ученые создадут вакцины от разных штаммов коронавируса

Команда ученых из Оксфорда совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca планирует создать несколько вариантов вакцин - действие каждой вариации будет направлено на определенный штамм коронавирусной инфекции. В срочном порядке планируют разработать лекарства от британского, африканского и бразильского штаммов.

Британская газета The Daily Telegraph сообщает о намерениях оксфордских ученых и компании AstraZeneca в ближайшее время создать несколько вариантов вакцин, защищающих от разных новых штаммов коронавируса. Команда разработчиков AstraZeneca уже изучает, возможно ли в ближайшие 48 часов начать производство модифицированной версии вакцины.

По данным издания, британское правительство обеспокоено эпидемиологической обстановкой в стране. Новые штаммы коронавирусной инфекции распространяются с большой скоростью и требуют новых разработок, уверены власти.

Напомним, ранее ученые заявили о новом штамме коронавируса из ЮАР. Он легче других проникает в клетки, может выявлять слабые места иммунной системы и распространяется примерно на 50% быстрее других штаммов. В будущем этот вариант может дать целую группу новых агрессивных штаммов.