Кремлевская елка превратится в "часы благодарности" для врачей

Проект "Вторая жизнь кремлевской елки" будет посвящен медикам, борющимся с пандемией коронавируса. Об этом сообщил член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. После переработки из главной елки страны сделают серию эксклюзивных часов со словами благодарности российским врачам. Предполагается, что эти часы можно будет разместить над входом в больницы.

«У нас не было никаких сомнений, кому посвятить проект в этом году. Главные герои, оказавшиеся на передовой борьбы с пандемией - это наши врачи. Уже год медики и учёные тратят все силы на борьбу с COVID-19 и разработку вакцин. Мы хотим выразить благодарность за нелегкий труд и отметить их вклад в спасение жизни людей», - рассказал член центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимур Усманов.

Усманов попросил руководителей субъектов РФ предоставить списки медучреждений, которые внесли наибольший вклад в борьбу с COVID-19: «Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почётное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения», - добавил он.

Из веток организация планирует сделать подарочные значки для самых активных участников экологического проекта «Разделяй и умножай», а оставшаяся хвоя будет передана в московский зоопарк. К примеру, еловыми ветками, корой и хвоей питаются азиатские слоны, полярные медведи и винторогие козлы.

В октябре в память о погибших от коронавируса петербургских медиках в саду Прометей Калининского района посадили краснолистные клены. Стену памяти медикам на Малой Садовой разобрали в середине ноября 2020 года. Теперь весь этот бесценный архив, трагическое свидетельство «ковидной эпохи», хранится в Музее политической истории. «Доктор Питер» уверен: в открытом доступе должна сохраняться Стена памяти о тех, кто ценой своей жизни спасал нас от ковида. Чтобы мы помнили, «Доктор Питер» создал проект «Красная зона».

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