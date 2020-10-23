"Сил и удачи": В Ставропольском крае собрали огромный портрет врача из тысячи благодарственных записок

В курортном Железноводске волонтеры из тысячи записок собрали огромное панно с изображением врача. Художественную композицию площадью 45 квадратных метров разместили на стенах здания городской администрации. Разглядывая его, можно увидеть теплые пожелания медикам, борющимся с COVID-19. В акции приняли участие жители из разных городов России, в том числе и петербуржцы. Для портрета использовали 4 286 таких записок.

"4 286 записок от благодарных россиян из 38 регионов страны сформировали портрет доктора времен Великой Отечественной войны, спасшего миллионы наших солдат и офицеров, и доктора наших дней, борющегося за наше здоровье и, конечно, спасающего от коронавируса!", - написал мэр города Евгений Моисеев в Instagram.

Акция благодарности российским врачам в Ставропольском крае стартовала 1 декабря 2020 года - в этот день волонтеры начали принимать записки от местных жителей и туристов, чтобы создать потрет доктора. Сегодня, 11 января, панно официально открыли.

"Люди благодарят терапевтов, фельдшеров, медсестер, санитарок, акушеров, стоматологов, кардиологов. Каждому из нас есть за что поблагодарить врачей, которые на передовой спасают жизни", - сказал ТАСС глава Железноводска.

Если всмотреться в детали композиции, то можно прочесть слова благодарности и самые главые пожелания медработникам - сил, здоровья, удачи, счастья. В акции приняли участие жители из разных городов, на панно можно увидеть послания из Петербурга, Ростова, Саратова, Москвы, Тюмени и других населенных пунктов страны.

"Доктор Питер" сообщал о благодарственной акции медработникам, которая несколько месяцев проводилась в Петербурге. Стену памяти медикам, погибшим от коронавируса, разобрали еще в середине ноября 2020 года. Теперь весь этот бесценный архив, трагическое свидетельство «ковидной эпохи», хранится в Музее политической истории.

«Доктор Питер» уверен: в открытом доступе должна сохраняться Стена памяти о тех, кто ценой своей жизни спасал нас от ковида. Она нужна не властям, не медикам. Она нужна нам. Чтобы мы помнили, «Доктор Питер» создал проект «Красная зона».

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