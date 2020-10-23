Чтобы помнили: В Петербурге ещё несколько медучреждений установили мемориальные доски с именами погибших медиков

В городе продолжают устанавливать мемориальные доски в память о погибших от ковида медиках. Сегодня они появились еще в восьми медучреждениях Петербурга.

В пятницу, 23 октября, еще в 8 медучреждений Петербурга появились памятные доски с именами медработников, погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это Колпинская поликлиника №25, Городская больница №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Городская поликлиника №23 и Городская больнице №31, родильные дома №9 и №6 им. Снегирева. Где-то их уже установили, а где-то только готовятся.

Так, мемориальная доска в память о старшей медсестре хирургического отделения поликлиники №95 в Колпино, Елене Ореховой, уже установлена в конференц-зале. 57-летняя женщина умерла 8 июня.

Память о Галине Литвиновой увековечена в часовне при больнице. Она заведовала 1-м кардиологическим отделением Городской больницы №26, заразилась ковидом от своего пациента. Умерла 22 мая. Врача посмертно наградили орденом Пирогова.

В поликлинике №23 врачом выездной бригады скорой помощи трудился Евгений Захаров. Он умер 18 июня, доктору было 73 года. Мемориальную доску в память о нем уже установили в медучреждении.

Скоро будет установлена мемориальная доска в память о враче-рентгенологе, заведующем отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы № 31 Викторе Парафило. Он был настоящей легендой в медицинском мире. Врач умер 15 мая. Награжден знаком отличия «За доблесть в спасении», орденом Пирогова (посмертно).

В НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе у большого конференц-зала уже установлена памятная доска. На ней 4 имени - Татьяны Авдониной (работала медсестрой, умерла 8 мая), Ларисы Веселаго (врач - гинеколог, скончалась 8 мая), Ольги Новиковой (медсестра травматологического отделения, умерла 2 мая) и Валентины Шужиной (операционная сестра, умерла 18 апреля).

В Городском роддоме №9 на мемориальной доске - имена Александра Шаронова и Валентины Смирновой.

Шаронов был заведующим отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии роддома № 9. Умер 23 июня. Валентина Смирнова работала медицинской сестрой в отделении неонатальной реанимации.



Ранее "Доктор Питер" писал, на стене городской больницы святого Георгия, у центрального входа сегодня появилась мемориальная доска, на ней - имя заведующего терапевтическим отделением Игоря Менакера. Врач умер 19 июня.

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