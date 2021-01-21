В инструкцию к вакцине «Спутник V» внесли правки

Для пациентов со злокачественными новообразованиями и аутоиммунными заболеваниями вакцинация коронавирусной вакциной «Спутник V» может представлять риск. Об этом говорится в новой редакции инструкции к препарату с уточнением, что это связано с недостатком информации.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», — цитируют РИА Новости текст измененной инструкции.

Ранее специалисты объясняли «Доктору Питеру», что страдающим аутоиммунными или онкологическими заболеваниями перед вакцинацией необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы оценить пользу/риск от прививки и выбрать оптимальное время вакцинации, чтобы не спровоцировать обострение основной болезни. Также на прошлой неделе Минздрав сообщил, что одобрил изменения в регистрационное удостоверение «Спутника V» по условиям хранения и перевозки препарата. Теперь, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на рынке будет представлена вакцина с двумя режимами хранения: не только -18 градусов, как прежде, но и от +2 до +8.