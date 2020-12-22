В России получили первое изображение «британского» штамма коронавируса

Ученые научного центра «Вектор» сфотографировали «британский» штамм коронавируса – его выделили от пациента в декабре 2020 года. Как сообщили в Роспотребнадзоре, новосибирские ученые сделали это первыми в мире.

«Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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Снимок был получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при 100000-кратном увеличении. На нем изображены вирусная частица округлой формы диаметром около 140 нанометров, а также типичные для коронавируса колбообразные пепломеры (спикулы) – отростки длиной около 20 нанометров.

Как заявили в Роспотребнадзоре, разработанные ведомственными учреждения ПЦР-тесты умеют распознавать «британский» штамм, а тест-система Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии способна отличить вариантный вирус от немутантных форм. При этом, как уточняют в ведомстве, характерные для этого штамма мутации коронавируса не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» - в ее состав входят пептидные антигены, которые относятся к консервативным участкам вирусного белка и не затрагиваются выявленными у вируса изменениями.

«Британский» вариант вируса был впервые обнаружен в Англии в сентябре, а к середине декабря уже составлял более 60% выявляемых SARS-CoV-2 у зараженных в стране. Несмотря на то, что многие страны приостановили из-за этого авиасообщение с Великобританией, этот штамм все же проник в другие государства, обнаружили его и в России.

© Доктор Питер