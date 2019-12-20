Ученые создали тест-систему для выявления рака простаты за 20 минут

Ученые создали тест-систему для выявления рака простаты за 20 минут15:56, 23.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Группа корейских исследователей разработала тест-систему, которая сможет выявить рак простаты в течение 20 минут по анализу мочи. Точность результата составляет почти 100%.
Ученые из Корейского института наук и технологий разработали сверхчувствительный тест, который при помощи искуственного интеллекта может точно диагностировать рак простаты. Об этом сообщает EurekAlert.
Биосенсор (аналитический прибор) при помощи искуственного интеллекта может измерять следы выбранных биомаркеров в моче. Точность результата составляет чуть больше 99%. Вся процедура занимает около 20 минут.
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Сейчас предварительный диагноз "рак простаты" ставят по показателям ПСА (простатический специфический антиген) в крови, но точность этого метода не превышает 30%. Поэтому многие пациенты вынуждены проходить процедуру биопсии, которая сопровождается кровотечением и болезненными ощущениями. Новая разработка может избавить пациентов от неприятных процедур и гарантировать точный результат.
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