Ученые создали тест-систему для выявления рака простаты за 20 минут

Группа корейских исследователей разработала тест-систему, которая сможет выявить рак простаты в течение 20 минут по анализу мочи. Точность результата составляет почти 100%.

Ученые из Корейского института наук и технологий разработали сверхчувствительный тест, который при помощи искуственного интеллекта может точно диагностировать рак простаты. Об этом сообщает EurekAlert.

Биосенсор (аналитический прибор) при помощи искуственного интеллекта может измерять следы выбранных биомаркеров в моче. Точность результата составляет чуть больше 99%. Вся процедура занимает около 20 минут.

Сейчас предварительный диагноз "рак простаты" ставят по показателям ПСА (простатический специфический антиген) в крови, но точность этого метода не превышает 30%. Поэтому многие пациенты вынуждены проходить процедуру биопсии, которая сопровождается кровотечением и болезненными ощущениями. Новая разработка может избавить пациентов от неприятных процедур и гарантировать точный результат.