Московские врачи пришили руку пациента к животу, а потом вернули на место. Только так ее можно было спасти

Московские врачи пришили руку пациента к животу, а потом вернули на место. Только так ее можно было спасти14:42, 22.01.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Чтобы спасти руку от ампутации, московским врачам пришлось прибегнуть к необычному методу - они пришили руку к животу пациента, а затем вернули ее на место. Эта процедура называется "операция итальянским методом" или "итальянская пластика". Все ткани прижились, мужчина уже выписан из больницы и идет на поправку.
В городской больнице им. Виноградова врачи решились спасти руку пациента крайне необычным способом - на неделю пришив ее к животу. Мужчина работал на стройке, сильно ударился рукой, но не обратил внимание на образовавшуюся гематому. Через несколько дней его состояние резко ухудшилось, пострадавшему пришлось обратиться к врачу.
«Врачи доставили его в отделение реанимации уже в нестабильном состоянии и с признаками интоксикации. На левой руке был сильный отек. Врачи провели первую операцию - очистили руку от некрозов», - рассказали в депздраве Москвы, передает агентство городских новостей "Москва".
«На руке были практически оголенные мышцы, шансов на спасение конечности было мало. Чтобы избежать ампутации, врачи пришили руку к животу. Эта процедура называется операция итальянским методом или итальянская пластика. Суть процедуры в том, что выделяется лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота, и к ним пришивается рука», - добавили в депздраве.
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Пациент после первой операции неделю провел в реанимационной палате. После того, как ткани на руке восстановились, врачи вернули ее на место. «Неделю пациент находился в больнице под наблюдением врачей, затем его выписали на три недели домой. Сейчас мужчина идет на поправку - все ткани прижились», - заключили в депздраве.
1 комментарий Оставить комментарий
а если бы у него было множество повреждений?
Значит нужно некий объект к которому можно пришивать руку, чтобы она не умерла..
и аналогично полезно для спасения вообще манипуляторов, если объект погибает, то манипуляторы можно кому-то пересадить из инвалидов. Подумайте над этим очень серьёзно!