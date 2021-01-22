Московские врачи пришили руку пациента к животу, а потом вернули на место. Только так ее можно было спасти

Чтобы спасти руку от ампутации, московским врачам пришлось прибегнуть к необычному методу - они пришили руку к животу пациента, а затем вернули ее на место. Эта процедура называется "операция итальянским методом" или "итальянская пластика". Все ткани прижились, мужчина уже выписан из больницы и идет на поправку.

В городской больнице им. Виноградова врачи решились спасти руку пациента крайне необычным способом - на неделю пришив ее к животу. Мужчина работал на стройке, сильно ударился рукой, но не обратил внимание на образовавшуюся гематому. Через несколько дней его состояние резко ухудшилось, пострадавшему пришлось обратиться к врачу.

«Врачи доставили его в отделение реанимации уже в нестабильном состоянии и с признаками интоксикации. На левой руке был сильный отек. Врачи провели первую операцию - очистили руку от некрозов», - рассказали в депздраве Москвы, передает агентство городских новостей "Москва".

«На руке были практически оголенные мышцы, шансов на спасение конечности было мало. Чтобы избежать ампутации, врачи пришили руку к животу. Эта процедура называется операция итальянским методом или итальянская пластика. Суть процедуры в том, что выделяется лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота, и к ним пришивается рука», - добавили в депздраве.

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Пациент после первой операции неделю провел в реанимационной палате. После того, как ткани на руке восстановились, врачи вернули ее на место. «Неделю пациент находился в больнице под наблюдением врачей, затем его выписали на три недели домой. Сейчас мужчина идет на поправку - все ткани прижились», - заключили в депздраве.