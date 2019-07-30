Россиянам хотят дать право отказаться от работы, если она угрожает здоровью

Работникам хотят предоставить право отказаться от выполнения рабочего задания, если оно создает угрозу их жизни и здоровья. О таких планах Минтруда сообщил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

«В части правовой вооруженности работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, такой нормы раньше не было, она впервые вводится», - цитирует РИА Новости слова первого замминистра на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Читайте также: Эксперты назвали главные признаки профессионального выгорания

Предполагается, что такое право позволить снизить уровень производственного травматизма и улучшить условия труда.

Ранее Роспотребнадзор назвал области деятельности,у занятых в которых чаще всего диагностировали профессиональные болезни. Почти половина болезней были зафиксированы у работников предприятий по добыче полезных ископаемых. На втором месте оказались сотрудники обрабатывающих производств. На третьм — работники предприятий в сфере транспортировки и хранения. Как правило, болезни, развивающиеся в ходе выполнения профессиональных обязанностей, вызваны физическими перегрузками, производственными травмами или отравлением химией.