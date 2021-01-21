Врач назвал самую сложную проблему при восстановлении после COVID-19

Врач назвал самую сложную проблему при восстановлении после COVID-1918:50, 21.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
После перенесенного COVID-19 восстановить работу кишечника труднее, чем наладить сон или вернуть обоняние. Особенно тем, кто лечился антибиотиками. Так считает врач-ревматолог Павел Евдокименко.
По словам Павла Евдокименко, проблема с работой кишечника — одна из самых сложных для переболевших коронавирусом. Чаще всего она возникает у тех, кто принимал во время лечения антибиотики.
- Надо понимать, что эти люди, скорее всего, будут восстанавливаться дольше, — цитирует врача-ревматолога «Вечерняя Москва».
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Для восстановления организма после болезни врач посоветовал мед, витамины группы В, калину и малину с минимальным количеством сахара.
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