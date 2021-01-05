Комздрав: Из поступивших 62 тысяч доз "Спутника V" 9 тысяч доставят в поликлиники сегодня

Сегодня в северную столицу пришла самая крупная партия коронавирусной вакцины "Спутник V" - город получил 62 550 доз. На центральной фармацевтической базе вакцину отгружают в специальные морозильные камеры. После плановой проверки "Спутник V" будет расфасован в специальные термоконтейнеры для доставки в пункты вакцинации, за сегодняшний день должны развести 9 тысяч доз.

В этот четверг Петербург получил 62 550 доз, 9 тысяч из них сегодня будут доставлены в поликлиники, сообщили в комитете по здравоохранению. Все препараты упакованы в 25 термоконтейнеров, внутри которых находятся специальные датчики, регулириющие температуру.

За все время город получил 105 242 комплекта доз, до этого было развезено по поликлиникам 42 692 дозы. На сегодняшний день, по данным Комздрава, суммарный остаток в поликлиниках составляет 12 533 дозы.

Запись на вакцинацию не остановлена. В городе уже привиты 30 159 человек, из них 5 367 закончили цикл вакцинации. За вчерашний день первично привиты 2 660 желающих, вторично - 381. Всего за сутки медики сделали 3 041 инъекцию.