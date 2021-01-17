Более миллиона привитых от коронавируса — фантомы? Аналитик проследил за аномалиями массовой вакцинации

В России, по официальным данным, уже привиты полтора миллиона человек. Но до сих пор непонятно, кто эти люди - судя по отчетам из регионов, вакцину на сегодня получили не более 300 тысяч человек. О загадочной параллельной вакцинации «Доктору Питеру» рассказал независимый аналитик Александр Драган, который с самого начала пандемии изучает открытые данные о распространении инфекции в России.

- Александр, сколько человек был привито «Спутником V» по данным, которые публикуют региональные минздравы?

- После новогодних каникул, к 11 января, отчиталось 44 региона, на которые приходится 59% населения. Если экстраполировать данные этих регионов, по которым известны точные цифры на 9−11 января, и прибавить Москву — получаем примерную оценку в 283−293 тысячи привитых по всей России в рамках «масштабной» вакцинации, или 0,19−0,2% населения. На конец декабря, по моим оценкам, выходило 171−181 тысяча привитых. Прибавка — от 102 до 122 тысяч за все новогодние праздники, где от 50 до 70% приходится на Москву.

Вместе с тем, федеральные цифры говорят о другом: если 2 января нам заявляли про 800 тысяч привитых, то уже 10 января их число мистически выросло до 1,5 миллиона. Загадочная параллельная вакцинация продолжается полным ходом — и, в отличие от вакцинации «масштабной», предназначенной для групп риска, активно ускоряется.

За четыре дня, со 2 по 6 января, число вакцинированных выросло на 200 тысяч — с 800 тысяч до миллиона. Получаем по 50 тысяч привитых в сутки. Спустя ещё четыре дня привито уже полтора миллиона, прибавка плюс 500 тысяч, это по 125 тысяч привитых в сутки. Только за праздники успели провакцинировать 700 тысяч человек, из них в рамках «масштабной» вакцинации — всего 102−122 тысячи, а остальные 580-600 тысяч — в рамках неведомой параллельной вакцинации неизвестно кого.

Цифры очень оптимистичные, если не знать, что происходит в регионах. По 32 субъектам (43% населения) есть данные и на конец декабря, и на 11 января. В этих регионах за длинные выходные привили 30,4 тысяч человек. Средний лаг с момента последних озвученных цифр — 10 дней (за вычетом 31 декабря и 1 января), получаем темпы в 3040 привитых в сутки, или в среднем по 95 привитых на один регион.

- В Петербурге вакцинация, начавшаяся в конце декабря, практически остановилась уже после праздников.

- В середине декабря комздрав анонсировал 100 тысяч доз до конца года, и ещё 500 тысяч — в январе. На тот момент, когда звучали эти обещания, город получил всего 5 тысяч доз. В итоге за весь 2020 год Петербург получил всего 22,5 тысяч доз и успел привить почти 6 тысяч человек. К 11 января было привито уже 13,7 тысяч человек — за праздники вакцинация в Петербурге разогналась в несколько раз, до полутора тысяч в сутки, но возникла другая проблема. Это нехватка вакцин. Осталось всего 9000 свободных доз, и на все в поликлиниках уже занята запись. Новая партия в 20 тысяч как раз приехала на днях, ожидают еще 68 тысяч. Итого в январе поступит 88 тысяч доз. Это далеко и от исходных 500 тысяч, и от тех 300 тысяч, которые уже в конце декабря запрашивал губернатор Александр Беглов.

Такое нарушение обещаний характерно для большинства регионов. К примеру, Хакасия в начале декабря заявляла, что за январь получит 36 тысяч доз. Уже спустя три недели обещания поменялись: теперь регион ожидает 25 тысяч доз с декабря по февраль. Этого хватит на вакцинацию всего 4,7% населения региона. При этом прирост смертности в Хакасии только за ноябрь — 37%.

Другой пример — Башкирия. Ещё в декабре СМИ сообщали, что массовая вакцинация в регионе начнётся в первом квартале — поступит миллион доз. Теперь миллион ожидается за весь 2021 год, а до конца января Башкирия получит всего 6 тысяч доз. И что это было — ошибка журналистов, некорректная формулировка чиновников или заведомо несбыточные обещания — большой вопрос.

Там, где об успехах вакцинации рассказать нечего, рассказывают о бешеном спросе. Новгородская область хвалится, что 1 января на региональных «Госуслугах» открылась запись на вакцинацию — за праздники записался 1041 человек. Сколько из них получили прививку в первый рабочий день? 5 человек. Всего в регионе привили 542 человека первой дозой, 165 — второй. За январь область ждёт 7500 доз, и их мало кому хватит. Только медработников в области 11 тысяч, а в сфере образования работает 14 тысяч человек. В феврале регион получит 10 тысяч доз.

Многим регионам откровенно не хватает вакцин, и с чем это связано — с производством или не налаженной логистикой? Если изучать регионы, открываются бездны: как месяц назад вакцинация была отлажена только в Москве — так она только в Москве и Московской области отлажена и осталась. Какие-то регионы только после праздников начали «массовую вакцинацию»: например, Костромская область или Вологодская область. При этом массовой называется вакцинация при наличии сотен, в лучшем случае — тысяч доз.

- Судя по представленной картине, в регионы вакцина поступает неравномерно. Вплоть до того, что некоторые губернаторы радостно заявляют о полученных партиях в несколько сотен доз. Какую скорость вакцинирования вы наблюдаете в отчетах региональных минздравов?

- Петербург, похоже, сегодня единственный, кроме Москвы, кто вышел на скорость более 1000 привитых в сутки. По информации на 11 января в Подмосковье и Краснодарском крае — двух крупнейших субъектах после Москвы — всё было намного скромнее: по 300−400 в день. Следом идёт Самарская область (в среднем, 250 в день), затем Башкирия (145 в день) и Пермский край (124 в день). Есть ещё два региона, переваливших за сотню: это Курганская и Кировская области.

Остальные 24 региона, по которым можно оценить динамику, прививали на новогодних праздниках менее 100 человек в день. Всего за длинные выходные они привили 7,7 тысяч человек. А на эти регионы приходится 20% населения страны. Причины отличаются от региона к региону. Вот Калининградская область. В прошлом году получила 1042 дозы — и уже в декабре все израсходовала. Новая партия в 850 доз пришла только 11 января — в новогодние праздники поставок не было. «В каждой партии вакцин всё больше», — оптимистично рапортовал перед Новым годом губернатор. «Всё больше» — это 42 в первой партии, 400 во второй и, видимо, 600 в третьей. В регионе до сих пор прививают врачей в «красных зонах» (тогда как по всей России уже в ноябре было привито 45-50 тысяч врачей ковидных больниц). А ещё — военных.

И дело здесь не в том, что в праздники приостанавливались поставки вакцин — известно как минимум о 26 регионах, которые получали новые партии в праздники. За прошлый год республика Карелия получила 1242 дозы — партиями по 42, 200, 400 и 600. Первым компонентом привили 553 человека. Новую партию вакцины ожидают аж в конце января−начале февраля. План на 2021 — «более 30 000 доз», только это позволит «прививать категории, не относящиеся к приоритетным группам». Этих доз хватит менее, чем на 5% населения.

В Татарстан пришло 6900 доз, последняя поставка была 30 декабря. Однако и полученные дозы регион не израсходовал: 11 января в Татарстане было привито всего 2420 человек. Перед началом праздников здесь было привито 1720 человек, за 10 дней длинных выходных успели вакцинировать ещё 700 — в среднем, 70 в сутки. Татарстан при этом — восьмой по населению регион России (3,9 млн человек). А ещё — один из худших регионов по приросту смертности за всю эпидемию: за апрель−ноябрь смертность выросла на 31% к 2019, всего 8,8 тысяч избыточных смертей. Только за ноябрь здесь 2,5 тысяч избыточных смертей — смертность на 75% выше, чем в 2019 году. Официально же от ковида на конец ноября здесь умерли всего 136 человек — за всё время с начала пандемии.

- Чем объяснить такой колоссальный разрыв между федеральными данными и цифрами, которые поступают из регионов?

- О причинах такого разночтения можно только гадать. Есть конспирологическая версия о том, что мы имеем дело с недостоверными цифрами. Зачем это делается, углубляться не буду, — можно просто утонуть в массе всевозможных теорий. Еще одно объяснение —это ошибки расчетов, я с подобным сталкивался минувшей осенью, когда анализировал число пациентов, подключенных к ИВЛ. Тогда министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял из неделю в неделю, что на ИВЛ в России - 2-2,5 тысячи человек, что было даже меньше, чем в начале лета, хотя октябрьская-ноябрьская волна была значительно выше и сильнее, чем летняя. Я тогда изучил все отчеты по регионам, вытащил все цифры по ИВЛ, где они были, и получилось, что в 36 регионах, на которые приходилось около 60% всех госпитализаций по стране, на ИВЛ находились 3 600 человек. Спустя несколько дней Минздрав назвал уже совсем другую цифру — 5 тысяч пациентов на ИВЛ. Вот такое расхождение федеральных оценок с региональными наблюдалось на протяжении всей пандемии — это касается не только вакцинации, но и заболеваемости. Но что касается вакцинации, то у меня все-таки нет ощущения, что идет какая-то глобальная фальсификация - на мой взгляд, вакцинация все-таки идет, но либо прививают неизвестно кого в приоритетном порядке, либо полтора миллиона это не привитые граждане, а число выпущенных в гражданский оборот вакцин.

- Есть версия, что массовая вакцинация идет в закрытых структурах, не отчитывающихся публично о количестве привитых. Возможно, «потерявшийся» миллион доз «Спутника V» мог уйти для «приоритетной группы риска» - сотрудников Минобороны, Росгвардии, полиции?

- Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о первоначальном плане провакцинировать 400 тысяч, буквально на днях появилась информация о том, что в армии на сегодня привито 100 тысяч человек. Хотя активная вакцинация армии все же идет - только за последние несколько дней были сообщения о Черноморском флоте, Восточном военном округе, Южном военном округе и служащих в отдельных регионах. Вот показательный пример: Бурятия, в которой привили всего 1300 медработников, на этой неделе ожидают ещё 1900 доз. И одновременно идёт вакцинация местного гарнизона — здесь привили уже тысячу служащих, доставили 1,5 тысячи доз, а «в ближайшее время» ожидают ещё 4 тысячи доз — вакцинировать будут также членов семей военных. Служащие Улан-Удэнского гарнизона — группа более приоритетная, чем врачи и учителя? Это в регионе, где в ноябре прирост смертности составил 54,9%, а в декабре — уже 61,2%?

По Росгвардии данных практически нет. Известно, что сотрудников начали вакцинировать 12 декабря, и с тех пор появляются отдельные региональные новости из серии «прививку получили 200 бойцов». Про полицию тоже не удалось найти никакой централизованной информации, кроме того, что они входят в «группы риска» в ряде регионов после врачей и учителей, и получают вакцину согласно этому приоритетному списку.

- Осенью заявлялось, что в первую очередь будут привиты врачи из «красной зоны». Известно, сколько из них уже получили вакцину?

- Последние данные, которые мне удалось найти, на середину ноября — вакцину получили около 45-50 тысяч медиков, работающих в инфекционных больницах. Но до сих пор есть инфекционные больницы в регионах, в которых сотрудники не получили вакцины.

- При существующих темпах «массовой вакцинации» сколько человек в России будет привито к весне?

- Если все обещания Минздрава будут выполнены, то в ближайшие пару месяцев в регионы поставят 6 миллионов 200 тысяч доз, - причем, это касается только 46 регионов, где живет 58,6% населения страны. Вакцины таким образом хватит на 7 % жителей этих регионов. Но это самые оптимистичные прогнозы.

Ирина Фигурина

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