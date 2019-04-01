В Карелии прикрыли косметологическую клинику. Росздравнадзор обнаружил, что у врачей нет профильного образования

В карельской столице суд временно закрыл частную косметологическую клинику. Ранее туда с внеплановой проверкой пришел Росздравнадзор и обнаружил, что у руководства и медиков нет соответствующего медицинского образования.

Арбитражный суд Республики Карелия привлек ООО «Многопрофильная клиника» к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований (ч.4 ст.14.1 КоАП РФ). Работу клиники приостановили на 30 суток. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, который нашел эти нарушения во время внеплановой документарной проверки медучреждения. Местные СМИ сообщают, что речь идет о частной клинике "Академика".

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В ходе проверки ревизоры выяснили, что у руководителя медорганизации нет документов, подтверждающих высшее медицинское образование, послевузовское или дополнительное профобразование, нет также сертификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Кроме того, руководитель и главврач клиники не смогли подтвердить необходимый стаж работы по специальности (не менее 5 лет при наличии высшего медицинского образования, не менее 3-х лет - среднего медобразования). Врач-косметолог тоже не смог подтвердить профессиональную подготовку и сертификат специалиста по специальности «косметология».

Кроме того, по данным надзорного ведомства, платные услуги в клинике оказывали с нарушением установленных правительством РФ правилам.

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