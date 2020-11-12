Министр Мурашко рассказал о разнице в стоимости лечения коронавирусной и других внебольничных пневмоний

Лечение коронавирусной пневмонии обходится дороже любой другой внебольничной пневмонии при одинаковой степени тяжести течения заболевания. Об этом рассказал сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сенаторам на заседании Совета Федерации.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на заседании Совета Федерации сравнил стоимость лечения коронавирусной пневмонии и любой другой внебольничной пневмонии.

"В 2,5 раза стоимость случая COVID превышает стоимость случая внебольничной пневмонии при той же тяжести течения", — говорится в презентации Михаила Мурашко.

Тарифы на оплату случаев госпитализации с COVID-19 устанавливаются в зависимости от степени тяжести заболевания с установлением повышающего коэффициента относительно затратоемкости: от трех до четырех для случаев легкого течения заболевания до шести-девяти — в случаев тяжелого течения. Министр говорит, что в случае легкого течения заболевания коронавирусом расходы на его лечение составляют почти 107 800 рублей, а в случае тяжелого течения — 242 500 рублей. Базовый тариф в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) при этом составляет почти 27 тысяч рублей.

© Доктор Питер