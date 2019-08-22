«Легальная фальсификация», нитраты и отсутствие лечебного эффекта. Роскачество нашло нарушения в 65 марках питьевой воды

Почти каждая третья марка питьевой воды оказалась фальсификатом — ее маркировка не соответствовала содержимому бутылок. Роскачество представило результаты масштабного исследования 206 марок питьевой воды — от природной до минеральной. Шесть образцов эксперты признали потенциально небезопасными для здоровья, еще два не обладали заявленным лечебным эффектом.

Роскачество представило результаты масштабного исследования питьевой воды, произведенной в 9 странах — природной, обработанной, минеральной столовой и лечебной. Всего эксперты Роскачества вместе с Росаккредитацией, Роспатентом, Росстандартом и Россельхознадзором изучили 206 торговых марок воды, закупленной в семи федеральных округах страны. Практически в каждой третьей воде (в 65 марках из 206) выявлены нарушения. Общее резюме экспертов следующее: «Обнаруженных проблем довольно много, однако в целом исследованная вода безопасна. Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки». Так, по итогам исследования, у 59 торговых марок были выявлены признаки фальсификации. Вода еще 5 марок не соответствовала действующему Техрегламенту ЕАЭС 044/2017, который станет обязательным только с 31 декабря этого года. В одной воде специалисты обнаружили сразу оба этих нарушения. Кроме того, у половины исследованных товаров этикетка содержала информацию, которая может ввести потребителей в заблуждение - так называемая «легальная фальсификация». Это может быть указание на натуральность, эко-характеристики, визуализация образов (горы, леса, родники) или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды (обозначения «источник» на упаковке). При этом, по словам специалистов, большинство из выявленных проблем законодательно пока не запрещены.

По словам экспертов, потенциально небезопасной для здоровья по итогам исследования была признана вода 6 торговых марок — их рейтинг обнулен. Например, в питьевой воде «Акватонус», «Богородское» и «Тигирецкая» были выявлены несоответствия техрегламенту по сумме нитратов и нитритов, у ТМ Aquanika («Aqanika kids») — по нитратам.

«Продукция марки Aquanika (Aqanika kids), в которой обнаружены нитраты, декларировалась на соответствие ТР ТС 021, а этим техрегламентом нитраты в воде не нормируются. Формально, нарушения нет. Однако они нормируются новым ТР ЕАЭС 044/2017, взятым за основу опережающего стандарта Роскачества. Уже в следующем году вся продукция данной категории будет регулироваться только в соответствии с новым ТР ЕАЭС 044/2017, и превышение нитратов станет поводом изъять некачественную продукцию из продажи. Такая же ситуация с марками «Акватонус», «Богородское» и «Тигирецкая». У производителей до конца этого года есть время, чтобы исправиться», - говорят специалисты.

В другой питьевой воде - «Ахун» нашли остаточный хлор, при этом на этикетке есть надпись, которая может свидетельствовать о природном происхождении воды: «Вода, рожденная в национальном Сочинском Парке». Как говорят в Роскачестве, выявленный остаточный свободный хлор косвенно указывает на обработку воды хлором, в то время как по новому техрегламенту для природной и детской воды такая обработка запрещена. Для обработанной же содержание хлора не должно превышать предельно допустимого уровня.

В шестом образце - минеральной воде «Обуховская-13» обнаружили повышенное содержание марганца. По словам специалистов, это не противоречит ТР ТС 021 (по которому задекларирована вода), но считается нарушением требований действующего ТР ЕАЭС 044/2017, имеющего обязательную силу с 31 декабря 2021-го.

«Повышенное содержание марганца - больной вопрос для производителей минеральной воды. Марганец всегда идет в паре с железом, и если вода железистая, то там он обязательно присутствует в концентрации, превышающей сейчас установленный норматив. Вопрос о внесении изменений в регламент о содержании марганца в лечебных и лечебно-столовых минеральных водах в настоящий момент прорабатывается», — объяснила ведущий научный сотрудник ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Елена Севостьянова.

По содержанию микроэлементов не соответствовали маркировке 60 из 206 проверенных торговых марок. Эксперты отмечают, что в случае несоответствия фактического содержимого бутылки написанному на этикетке речь идет о признаках фальсификации продукции — иначе говоря, подделке.

Кроме того, как выяснили специалисты, минеральная лечебно-столовая вода (сульфатная) двух торговых марок оказалась без заявленного лечебного эффекта. В этой воде не хватало основного действующего вещества — сульфат-иона.

«Серьезным фактом является то, что более 40 ТМ минеральной воды содержали указание на группы минерализации, но при этом были изготовлены не по ГОСТ, предусматривающему деление на группы (и это, например, «Боржоми», «Эвиан»). Производители необоснованно указывали на этикетках группы, что вводило потребителя в заблуждение. Указание группы воды (фактически направление лечебного действия) критично для минеральной воды. Врач, выписывая пациенту минералку в лечебных или профилактических целях, рекомендует именно группу минерализации (гидрокарбонатную, хлоридно-сульфатную и т.д.), а не отдельную торговую марку. Обязательных требований к гидрохимическому составу по группам воды не установлено. Требования ГОСТ 54316-2020 на группы воды применяются производителями на добровольной основе. Поэтому привлечь к ответственности производителя, выпускающего воду заявленной группы, но с отличающимся гидрохимическим составом, невозможно», - отметили в Роскачестве.

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