Создан ПЦР-тест, способный быстро установить причину вторичной пневмонии у ковидных пациентов на ИВЛ

Ученые из Кембриджского университета разработали уникальный ДНК-тест для быстрого выявления вторичных инфекций у пациентов с COVID-19, которые находятся на искусственной вентиляцией легких. Тест позволяет быстро выявить грибковые и бактериальные инфекции, что позволяет установить причину вторичной пневмонии.

Врачи и ученые из Кембриджского университета в Великобритании разработали простой в применении ДНК-тест, который поможет быстро выявить наличие бактерий и грибков, которыми пациенты с COVID-19 заразились во время пребывания на искусственной вентиляцией легких.

Известно, что пациенты на ИВЛ гораздо чаще подвергаются риску развития вторичной пневмонии, которую вызывают устойчивые к антибиотикам бактерии.

Выяснение причины вторичной пневмонии - долгий процесс, лабораторные исследования могут занять несколько дней. Новый ДНК-тест поможет врачам в течение нескольких часов получить первичную информацию об инфекции и не откладывать лечение. Тест работает так: после взятия анализа запускается цепная реакция, которая обнаруживает ДНК бактерий в течение четырех часов. Также система запускает несколько ПЦР-реакций параллельно и может одновременно улавливать 52 различных патогена. Еще одно преимущество разработки - тест может проверить обнаруженные бактерии на устойчивость к различным антибиотикам.

"Мы заметили, что пациенты с COVID-19 чаще подвержены риску развития вторичной пневмонии, и начали использовать экспресс-диагностический тест, который разработали специально для таких пациентов", - рассказал доктор Эндрю Конвей Моррис, сотрудник медицинского факультета в Кембридже. "Благодаря этому тесту мы обнаружили, что у пациентов на ИВЛ вероятность развития вторичной пневмонии в два раза выше, чем у других пациентов в том же отделении интенсивной терапии”.