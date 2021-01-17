Мантуров пообещал за три месяца 33 млн доз "Спутника" от разных производителей

На сегодня в России уже произвели почти 6,5 млн доз двух компонентов «Спутник V». В январе ожидается еще не менее 7 млн доз, в феврале – 11 млн, а в марте - 15 млн доз. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На брифинге, посвященном организации производства вакцин от коронавирусной инфекции Денис Мантуров рассказал о темпах производства и обеспечения регионов вакцинами от коронавируса. По его словам, в феврале в регионы планируется направить 5,7 млн доз, в марте - почти 9 млн. Как уже сообщалось, в конце января в регионы будет направлено 2,1 млн доз.

Вакцины будут производиться на семи площадках, шесть уже работают: площадка самого института Гамалеи, три производственные площадки компаний «Генериум», «Биокад» и «Биннофарм», до конца января к работе подключится компания «Р-Фарм».

- Начиная с февраля и вакцина «ЭпиВакКорона» будет выпускаться на предприятии «Вектор». Мы подключили к этой работе нашу фармацевтическую компанию «Герофарм», которая сегодня уже нарабатывает объёмы белка для потребностей непосредственно «Вектора», - рассказал Денис Мантуров.

В мире разные компании приступили к производству вакцины против коронавируса. И они приобретают оборудование у тех же производителей, что и наши компании, поскольку не весь объём технологического оборудования производится в нашей стране. Как сообщил министр, все оборудование уже поставлено, смонтировано, как и необходимые средства – сорбенты, другие сопутствующих компоненты для производства.

Мантуров говорит, что промышленность вышла на темп производства вакцин выше ранее заявленных объёмов: «Мы исходим из того, что набранные темпы и подготовленные производства позволят увеличивать ритмично объёмы производства» .

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от "Вектора" - «ЭпиВакКорона» в Петербург попадет нескоро, поскольку ее прежде всего будут направлять в дальние регионы страны. Вакцина, созданная в Центре им. Чумакова, предположительно поступит в граждснаский оборот в марте.

© Доктор Питер