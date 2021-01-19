Штамм коронавируса из ЮАР умеет считывать реакцию иммунной системы и меняется при каждой передаче от человека человеку

Южноафриканские ученые доказали, что штамм коронавируса из ЮАР очень заразен и агрессивен. Он легче других проникает в клетки, может выявлять слабые места иммунной системы и распространяется примерно на 50% быстрее других штаммов. В будущем этот вариант может дать целую группу новых агрессивных штаммов, считают ученые.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2, появившийся в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года получил название 501.V2. Он агрессивнее и заразнее предыдущих штаммов .

"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места. В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми", - заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

Новый штамм может быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей.

О новом штамме 501.V2 власти ЮАР объявили 21 декабря 2020 года. Он появился после британского и итальянского штаммов. Исследователи обнаружили его в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм быстрее распространяется и поражает в основном молодых людей. В январе этого года ученые объявили о новом штамме в Германии.