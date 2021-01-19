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Ученые объяснили, как коронавирусное заражение проявляется на глазах

10:32, 19.01.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий

Чтобы коронавирусная инфекция не проникла в организм через слизистую глаз, медики в красных зонах закрывают их герметичными очками. Но если человек заразился, то, как и при других острых респираторных инфекциях, ее симптомы проявляются и на глазах. Согласно результатам исследования британских ученых, о заражении могут сигнализировать зуд, воспаление и светобоязнь.

Ученые объяснили, как коронавирусное заражение проявляется на глазах
Фото: pixabay.com

О первых признаках заражения коронавирусом могут сигнализировать зуд и воспаление глаз, а также реакция на свет. К такому выводу пришли ученые из Anglia Ruskin University (ARU), результаты исследования опубликованы в British Medical Journal.

Так, светобоязнь медики зафиксировали у 18% пациентов, болевые ощущения в глазах у 17%, зуд - у 16%. Важно отметить, что говоря о светобоязни, дискомфорт появлялся не только от солнечного света, но и от экрана сотового телефона, компьютера или любого другого источника света.

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Перечисленные выше симптомы характерны и для других заболеваний, например, конъюнктивита, однако, как отмечают ученые, у всех добровольцев "глазные" симптомы появлялись после основных "коронавирусных" симптомов (кашля, потери обоняния, высокой температуры).  

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Рубрики: Инфекционные болезни

1 комментарий Оставить комментарий

А эти так называемые учёные не в курсе, что при гриппе абсолютно такие же симптомы "по глазам"? Чудаки.

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После слов "британские учёные" дальше можно не читать...

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