Тем, кто погиб, спасая жизни: В России хотят учредить День памяти медицинского работника

Общественная организация "Спасатель-Медик" собирает подписи за учреждение в России Дня памяти медицинским работникам, погибшим при исполнении своих должностных обязанностей. Этот день будет посвящен не только врачам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, но и всем тем, кто не вернулся домой с очередной смены. Сбор подписей уже начался, он продлится до 21 июня 2021 года.

День памяти медицинского работника предлагают учредить 8 октября. Именно в этот день в 2016 году по вине нетрезвого водителя Honda Civic на огромной скорости врезалась в машину скорой помощи. От сильного удара на месте погибли 26-летней фельдшер и водитель скорой. В машине также находился 10-месячный ребенок, от полученных травм он умер в реанимации.

"Тут же вспоминается и Петербургская трагедия, когда в ночь на 12 апреля 2016 года трое военнослужащих-срочников сбежали из психиатрического отделения 422-го окружного военного госпиталя, убив при этом двух медсестер. И расстрел подстанции СМП в Симферополе, в 2015-м. Не стоит забывать про нападения, которые стараются не освещать, но которые унесли жизни врачей, фельдшеров, медсестёр", - сообщается на сайте российской общественной инициативы.

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Пандемия коронавируса уже унесла тысячи жизней врачей, фельдшеров и медсестер. "В трудную минуту эти люди не задумываясь отдали свои жизнь и здоровье во имя общего блага. Они достойны иметь свой личный день Памяти".

Организация уже начала сбор подписей за учреждение Дня памяти, петиция создана здесь. Сбор подписей продлится до 21 июня 2021 года.

© Доктор Питер