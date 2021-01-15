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Как окунуться в прорубь, не навредив здоровью. Крещенская инструкция от Роспотребнадзора

17:12, 16.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Роспотребнадзоре рассказали, какие правила надо соблюдать, чтобы минимизировать риски для здоровья в крещенские купания - не каждый день мы на морозе ныряем в ледяную воду. В ведомстве также перечислили заболевания, при которых лучше воздержаться от заходов в прорубь.

Как окунуться в прорубь, не навредив здоровью. Крещенская инструкция от Роспотребнадзора
Фото: Ксения Потеева, "Фонтанка.ру"

Многолетняя статистика показывает, что в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт. В Роспотребнадзоре составили памятку о правильном купании в проруби:

1. Перед погружением в прорубь измерьте давление и убедитесь в том, что его значение в норме;

2. Перед входом в прорубь обязательно разогрейте кожные покровы - разотрите их или сделайте зарядку;

3. Не ныряйте в прорубь вперед головой - это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Первыми в воду опускаются ноги, прыгать или нырять в прорубь запрещается;

4. Чтобы не допустить общего переохлаждения, не находитесь в ледяной воде дольше 60 секунд;

5. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду;

7. Лучше не оставаться на улице, а зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток. 

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Кому запрещено купаться в проруби?

Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с:

  • заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
  • заболеваниями центральной и периферической нервной системы,
  • болезнями дыхательных путей,
  • заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
  • заболеваниями мочеполовой системы,
  • воспалительными заболеваниями носоглотки,
  • эндокринными заболеваниями.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Почему купание в проруби опасно для детей?

Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки (в силу возрастных физиологических особенностей) не способен защитить детский организм от переохлаждения, которое может спровоцировать такие заболевания, как цистит, гломерулонефрит, воспаление легких.

© Доктор Питер

Рубрики: Здоровый Петербург, Образ жизни

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