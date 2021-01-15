Как окунуться в прорубь, не навредив здоровью. Крещенская инструкция от Роспотребнадзора

Как окунуться в прорубь, не навредив здоровью. Крещенская инструкция от Роспотребнадзора17:12, 16.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
В Роспотребнадзоре рассказали, какие правила надо соблюдать, чтобы минимизировать риски для здоровья в крещенские купания - не каждый день мы на морозе ныряем в ледяную воду. В ведомстве также перечислили заболевания, при которых лучше воздержаться от заходов в прорубь.
Многолетняя статистика показывает, что в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт. В Роспотребнадзоре составили памятку о правильном купании в проруби:
1. Перед погружением в прорубь измерьте давление и убедитесь в том, что его значение в норме;
2. Перед входом в прорубь обязательно разогрейте кожные покровы - разотрите их или сделайте зарядку;
3. Не ныряйте в прорубь вперед головой - это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Первыми в воду опускаются ноги, прыгать или нырять в прорубь запрещается;
4. Чтобы не допустить общего переохлаждения, не находитесь в ледяной воде дольше 60 секунд;
5. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду;
7. Лучше не оставаться на улице, а зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.
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Кому запрещено купаться в проруби?
Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с:
- заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
- заболеваниями центральной и периферической нервной системы,
- болезнями дыхательных путей,
- заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
- заболеваниями мочеполовой системы,
- воспалительными заболеваниями носоглотки,
- эндокринными заболеваниями.
Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.
Почему купание в проруби опасно для детей?
Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки (в силу возрастных физиологических особенностей) не способен защитить детский организм от переохлаждения, которое может спровоцировать такие заболевания, как цистит, гломерулонефрит, воспаление легких.
© Доктор Питер
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