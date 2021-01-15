Как окунуться в прорубь, не навредив здоровью. Крещенская инструкция от Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре рассказали, какие правила надо соблюдать, чтобы минимизировать риски для здоровья в крещенские купания - не каждый день мы на морозе ныряем в ледяную воду. В ведомстве также перечислили заболевания, при которых лучше воздержаться от заходов в прорубь.

Многолетняя статистика показывает, что в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт. В Роспотребнадзоре составили памятку о правильном купании в проруби:

1. Перед погружением в прорубь измерьте давление и убедитесь в том, что его значение в норме;

2. Перед входом в прорубь обязательно разогрейте кожные покровы - разотрите их или сделайте зарядку;

3. Не ныряйте в прорубь вперед головой - это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. Первыми в воду опускаются ноги, прыгать или нырять в прорубь запрещается;

4. Чтобы не допустить общего переохлаждения, не находитесь в ледяной воде дольше 60 секунд;

5. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду;

7. Лучше не оставаться на улице, а зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.

Кому запрещено купаться в проруби?

Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с:

заболеваниями сердечно-сосудистой системы,

заболеваниями центральной и периферической нервной системы,

болезнями дыхательных путей,

заболеваниями желудочно-кишечного тракта,

заболеваниями мочеполовой системы,

воспалительными заболеваниями носоглотки,

эндокринными заболеваниями.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Почему купание в проруби опасно для детей?

Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки (в силу возрастных физиологических особенностей) не способен защитить детский организм от переохлаждения, которое может спровоцировать такие заболевания, как цистит, гломерулонефрит, воспаление легких.

© Доктор Питер