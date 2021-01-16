Китайские ученые: У пандемии может быть 2 сценария, в худшем случае от инфекции умрут 5 млн человек к марту

Группа китайских ученых смоделировала два возможных сценария развития пандемии коронавируса в ближайшем будущем. Исследователи рассказывают про оптимистичный и пессимистичный сценарии. По мнению ученых, в "лучшем" случае от инфекции умрут 300 тысяч человек, а в худшем - 5 миллионов.

Китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов смоделировали пессимистичную и оптимистичную модели развития пандемии в 2021 году. Об этом пишет издание South China Morning Post.

При худшем раскладе, количество новых заражений в мире увеличится с 92 миллионов человек до 170 миллионов. Произойти это должно в ближайшие 2 месяца. При этом 1/5 новых заболевших придется на США, отмечает профессор Цзяньго. Что касается смертности, то к началу марта мировая летальная статистика может вырасти до 5 миллионов смертей.

Чтобы пандемия развивалась по оптимистичному прогнозу, населению необходимо соблюдать социальную дистанцию, не пренебрегать ношением масок. Правительство каждой страны обязано предпринимать эффективные противоэпидемические меры и вакцинировать всех желающих. Тогда инфекцию удастся сдержать, а вероятная летальность по миру с 5 миллионов упадет до 300 тысяч.

Китайские ученые считают, что основная проблема нового вируса в том, что он мутирует и, как и грипп, развивается. Это означает, что адаптация вируса к организму человека может привести к сезонному характеру болезни, что значительно осложнит борьбу с ним.