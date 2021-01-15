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Фонтанка.ру
Кардиология Стоматология

Стоматолог объяснил, почему зубные инфекции могут привести к инсульту

09:30, 15.01.2021   / 0 комментариев ↓
Зубные инфекции увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний почти в три раза, уверен врач-стоматолог Ричард Маркес. Неудовлетворительное состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке, которая в дальнейшем может повлиять на сердечные клапаны и стать причиной учащенного сердцебиения.

pixabay.com
pixabay.com

Наличие зубных инфекций может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, риск увеличивается в 2,7 раз. К такому выводу пришел британский врач-стоматолог Ричард Маркес, сообщает издание Express. 

По словам стоматолога, плохое состояние зубов повышает риск развития бактериальной инфекции в кровотоке. Это может повлиять на сердечные клапаны. Помимо этого, зубные инфекции (например,при пульпите, стоматите, периодонтитах - Прим. Ред.) могут стать причиной учащенного сердцебиения. Орган борется с инфекцией, следовательно, ему приходится напряженно работать.

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Стоматолог призвал следить и за состоянием десен, так как связанные с ними проблемы могут провоцировать различные заболевания, включая болезни сердца и диабет. Чтобы минимизировать риски, врач призвал соблюдать простые правила: чистить зубы 2 раза в день, следить за потреблением сахара и посещать стоматолога не реже, чем раз в 6 месяцев. 

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