В Китае впервые за 8 месяцев подтвердили смерть пациента с COVID-19. Официально в стране не было таких летальных исходов с мая

В стране официально подтвердили первую за 8 месяцев смерть от коронавирусной инфекции. Пациент умер 13 января от осложнений, вызванных SARS-CoV-2.

В Китае официально объявили о том, что впервые за 8 месяцев от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончался пациент. Летальный исход зафиксировали в провинции Хэбэй. О смерти пациента сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

«За последние сутки зафиксировано 138 новых случаев заболевания. Подтвержден один летальный исход», - говорится в документе. Среди 138 новых случаев, 14 из них «привезли» из других городов. 8 - из Шанхая, 3 - из Гуандуны, по одному случаю из Пекина, Хэнани и Гуанси. Еще 124 случая считаются внутренними: из них 81 выявлен в провинции Хэбэй, еще 43 - в провинции Хэйлунцзян.

Согласно официальным данным, предоставленным властями КНР, всего с начала пандемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4 465 заболевших COVID-19, из которых 4 181 пациент уже выздоровел. На лечении находятся 284 человека, из них трое в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за границы, не умер, передает ТАСС.

Впервые вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в конце 2019 года. Вирусом заразился пациент из Ухани, местные власти города сообщили о заболевании 27 человек «пневмонией неизвестного тогда происхождения».

«Доктор Питер» сообщал о том, что из-за вспышки заболеваемости СOVID-19 в Китае закрыт на карантин 11-миллионный город.