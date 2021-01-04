Как единый организм. Глава правительства РФ поручил подготовить алгоритм взаимодействия ведомств на случай распространения опасных инфекций

В России появится единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний. Поручение о его подготовке дал Михаил Мишустин по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое состоялось накануне. Также глава кабмина поручил решить вопрос о выделении денег на закупку лекарств для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно.

Решение о разработке такого механизма принято по соответствующему указу президента России, изданному в начале января. Формированием алгоритма совместно с заинтересованными госорганами займётся Роспотребнадзор. Проект должен быть представлен в правительство до 8 февраля, сообщает сайт кабмина.

«Обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовку и внесение в правительство РФ в установленном порядке проекта решения правительства Российской Федерации об утверждении единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию РФ и распространением на территории РФ опасных инфекционных заболеваний», - говорится в поручении.

«Важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Слаженные действия органов власти всех уровней здесь играют решающую роль», – заявил по этому поводу накануне Михаил Мишустин.

Председатель федерального правительства также поручил до 15 января разработать проект распоряжения о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно. Такая задача возложена на Минздрав и Минфин. Деньги на эти цели поступят из федерального бюджета.

Первое в этом году заседание Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции состоялось 12 января. Как писал "Доктор Питер", глава государства накануне распорядился перейти от масштабной вакцинации населения РФ от COVID-19 к массовой.

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