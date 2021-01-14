Эндокринолог назвала фрукт, улучшающий работу сердца и кишечника и высказалась против апельсинового сока по утрам

Врач-эндокринолог назвала грейпфрут самым полезным цитрусовым фруктом для улучшения пищеварения и работы сердечно-сосудистой системы. Эти плоды богаты флавоноидами — антиоксидантами, которые оказывают колоссальную помощь организму. А запивать таблетки его соком специалист не советует - можно вместо лечебного, получить токсическое действие на организм.

По словам эндокринолога и популярного блогера Екатерины Янг, в цитрусовых не так много витаминов (в частности, витамина C) и микроэлементов, как принято считать, однако плоды грейпфрута богаты флавоноидами — антиоксидантами, которые оказывают "колоссальную помощь организму".

"В грейпфруте содержатся нарингин (флавоноид), оказывающий противовоспалительное действие, нормализует работу сердечно-сосудистой системы и улучшает пищеварение, а также фуранокумарины — соединения, которые вмешиваются в первую фазу детоксикации в печени, ответственную за скорость образования промежуточных продуктов метаболизма токсинов и лекарственных препаратов. Промежуточные метаболиты могут быть гораздо токсичнее, чем конечные, которые образуются в результате действия второй фазы детоксикации", — сообщила она в Instagram.

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Именно поэтому нельзя запивать лекарства грейпфрутовым соком, подчеркнула спеиалист. «Вы можете вместо лечебного, получить токсическое действие на организм и ещё больше осложнить своё состояние».

Янг настаивает на том о том, что цитрусовые лучше употреблять в цельном виде. "Апельсиновый фреш — это сахарная бомба. Свежевыжатый напиток в разы ускоряет всасывание глюкозы и фруктозы", — заявила врач. - Всё, что должны сделать ротовая полость и желудок, а именно, разрушить клеточные стенки, делает за нас соковыжималка. Это в разы ускоряет всасывание глюкозы и фруктозы. Поэтому я советую употреблять цитрусовые в цельном виде. При этом вы плюсом получите большое количество клетчатки, нормализующей пищеварение и пектина, который адсорбирует токсины из вашего кишечника».

Как писал "Доктор Питер", ранее эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать цитрусовые в зависимости от цели, которую вы хотите достичь, и в чем отличие привычных апельсинов от экзотических понцирусов. Они подчеркнули, что цитрусовые защищают от вирусов, помогают похудеть и справиться со стрессом, и также укрепляют сердце.

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