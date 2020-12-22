Суп вреден для желудка. Диетологи развенчали мифы о вреде и пользе первых блюд

С детства нас учили в обед есть суп - он считался главным блюдом дня, потому что «жидкая пища полезна для желудка». Оказывается, не всегда полезна, а бывает, и вредна. Диетологи говорят, что мясные бульоны противопоказаны пациентам с сердечно-сосудистыми проблемами и… желудочно-кишечными. Чего еще мы не знали о традиционном обеденном блюде?

Если человек знает о своих проблемах со здоровьем, то самые понятные для него вредные супы он давно уже исключил из рациона. Так, страдающие повышенной кислотностью обычно отказываются от кислых щей или солянки, человек с «печеночными» или «кишечными» проблемами не станет есть гороховый суп, и многим не рекомендуется суп грибной. Но, оказывается, этих знаний про супы мало. Тем более, что большинство уверено в том, что свою порцию супа надо есть каждый день. Приверженцы европейского питания с этим не согласны, они говорят, что без ежедневного супа вполне можно прожить. Что говорят об этом и многом другом диетологи, отвечая на самые распространенные вопросы о супах?

На каком мясе полезнее всего варить бульон?

Современная диетология говорит о том, что борщ наших бабушек на бульоне из мозговой или трубчатой кости с мясом - пережиток советского прошлого. Такой бульон вреден, поскольку способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний поджелудочной железы. То есть лучше варить мясо, очищенное от жира, кожи и кости.

Гастроэнтеролог Галина Барташевич советует готовить суп на курином мясе без кожи (она - источник лишних калорий и холестерина). На первом месте в рейтинге врача - куриное мясо, оно мягче красного, варится быстро. На втором — филе индейки. Варится прекрасно, испортить такой бульон сложно.

Особое внимание диетологи советуют уделять рыбным бульонам. С одной стороны, они полезнее мясных, с другой, и у них, как у лекарств, есть противопоказания.

— Морская рыба вовсе не безобидная — в ней есть холестерин и свинец, есть пищевые красители, которые она получает вместе с кормом, — говорит Галина Барташевич. — Сейчас продают брюшки на рыбные супы. Из них получается очень жирный, калорийный суп. Такие блюда могут есть только абсолютно здоровые люди, потому что не каждая слизистая желудка их выдерживает. Супы на белой рыбе более мягкие и спокойные.

«Суп, приготовленный на рыбном мясе, усваивается значительно лучше, чем на обычном. Он полезнее, но может вызвать аллергию, ухудшить течение болезней печени и почек», - добавляет врач-диетолог Ольга Хохлова.

Диетологи рекомендуют варить супы с мясом кролика — они хорошо усваиваются, не вредят фигуре. Их советуют прежде всего тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Также при проблемах с желудком диетологи рекомендуют обратить внимание на супы-пюре - они будут легче перевариваться.

Правда ли, что супы вредны для печени?

Многие не едят супы, так как уверены, что кишечник быстро усваивает мясной бульон, а печень не успевает за это время осилить такой объем, а это чревато поражением внутренних органов нерасщепленными ядами экстрактов из бульона. Врачи уверяют: достичь такого результата можно, съев кастрюлю супа за раз. Обеденная порция не перегружает печень, в отличие, скажем, от слишком жирных и пересоленных супов с добавкой жирной сметаны или майонеза.

Во время приготовления из супа «вывариваются» полезные вещества?

Это утверждение можно назвать полумифом. Во время варки из овощей не могут полностью улетучиться все полезные вещества — так, в бульоне точно останутся клетчатка и антиоксиданты. Некоторые витамины, действительно, могут «потеряться», а некоторые, наоборот, только усиливаются. Если вы будете варить морковь, из нее «улетучится» витамин С. Но она и так не богата этим витамином — надо съесть два килограмма сырой моркови, чтобы получить суточную норму. Зато из вареной моркови лучше усваивается бета-каротин — это главное полезное вещество яркого овоща.

Суп можно есть только в обед?

Традиция съедать суп и второе в обед складывалась годами, на самом деле не существует какой-то конкретной рекомендации, когда именно надо есть солянку или щи.

— Для россиян суп — привычная еда, но они не готовы есть его слишком часто, это я вижу по дневникам пациентов, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Но представить обед без супа тяжело - до вечера еще половина рабочего дня, организму нужна энергия. И если мы не будем питаться достаточно калорийно, вряд ли спокойно доживем до горячего ужина.

Если работа связана с большими энергозатратами, то обед должен обязательно состоять из двух блюд и, выбирая между салатом (который чаще всего заправляют майонезом) и супом, лучше остановиться на втором варианте. Главное — не есть суп через силу. Тем более что во «вторых» блюдах чаще всего сбалансирован набор «белки-жиры-углеводы» (БЖУ), минералов и витаминов, поэтому если наедаетесь, то от супа можно отказаться.

- Но для ослабленных пациентов супы более приемлемы в плане усвоения и реакции ЖКТ, нежели второе блюдо. К тому же, они поддерживают водно-электролитный баланс. Главное, не пересолить суп, не переборщить со специями и бульонными кубиками, - поясняет Галина Барташевич.

Каждый день есть суп нужно, если врач прописал особую диету. Обычно диетологи говорят, что достаточно, если они будут присутствовать в рационе 2-3 раза в неделю, и не советуют полностью отказываться от первых блюд ни детям, ни взрослым.

«С супами в организм поступает необходимое количество пищевых волокон, кроме того, бульоны стимулируют выработку желудочного сока. Вместе с тем они уменьшают механическое воздействие твердой пищи на слизистые оболочки ЖКТ», — говорит диетолог Ольга Хохлова.

Почему супы надо есть в первую очередь?

Жидкая пища быстро наполняет желудок, и чувство сытости не заставит себя долго ждать. Бульон немного его растягивает — это помогает не съесть лишнего, когда приступаешь ко второму блюду. Еще одно достоинство супа — после него желудок пустеет медленнее, следовательно, не возникнет желания перекусывать вредными быстрыми углеводами до ужина.

— Вторые блюда, как правило, более калорийные, — говорит Галина Барташевич. — Для желающих сбросить вес суп в приоритете — после него вы не съедите так много. Если вы, наоборот, хотите набрать мышечную массу, надо грамотно сочетать занятия спортом с первым, вторым, компотом и перекусом.

Кому нельзя есть супы?

Стоит проконсультироваться с врачом пациентам с заболеваниями 12-перстной кишки и язвенной болезнью, воспалениями желудка и повышенной кислотностью — некоторые супы, например, борщ и другие, сваренные на бульоне из жирного красного мяса, им не рекомендуются, как, впрочем, и страдающим сосудистыми проблемами.

Также не стоит забывать, что первые блюда усиливают кислотообразование, поэтому если ваш желудок вырабатывает слишком много соляной кислоты, то это не только повод обратиться к врачу, но и причина, по которой вам стоит лишний раз подумать перед тем, как съесть тарелку супа.

Есть ли супы, от которых можно поправиться?

Только если это суп-пюре. «Из них легче усваиваются жиры и углеводы. Такие супы получаются более калорийными, и это обязательно скажется на фигуре, — говорит Ольга Хохлова. — И, посмотрите, мы же часто добавляем в супы-пюре сливки и картошку, а это дополнительные калории. Пациентам с проблемами ЖКТ такие блюда вообще лучше обходить стороной. Жирность сливок минимум 10%, а для людей с желудочно-кишечными заболеваниями рекомендуемая жирность еды не должна превышать 3,5%, иначе это будет удар по поджелудочной железе. Если отказаться от сливок в супе-пюре, то такие блюда для ослабленных пациентов будут вполне приемлемыми».

Супы идут в зачет суточной нормы жидкости?

Здесь ответ однозначный — идут. Если вы пьете мало жидкости в течение дня, то лучше не пренебрегать супом в обед. Главное — правильно рассчитать дневную норму.

Принято считать, что человеку в день необходимо выпивать 2,5-3 литра жидкости в сутки, но не стоит забывать про индивидуальные особенности организма и внешние факторы окружающей среды.

«Расчет простой: если температура воздуха меньше 25 градусов, то цифра 25 (мл) на килограмм веса. Если температура воздуха больше 25, с учетом того, что человек потеет, ему душно и жарко, то и потребление воды увеличивается: 30 мл на килограмм веса. И под жидкостью подразумевается не чистая вода. Здесь и тарелка супа, и сок, и компот, и чай, и чашка кофе, и фиточай, и просто вода. Единственное исключение может составлять так называемая «скрытая» вода. Она есть практически во всех продуктах. В овощах и фруктах ее больше, в мясе и птице — меньше», - говорит Галина Барташевич.

Не стоит заставлять себя пить больше жидкости, чем этого требует ваш организм. Особенно это касается гипертоников и пациентам с отеками, сердечной, почечной и печеночной недостаточностью с асцитом — им избыток жидкости противопоказан.

© Доктор Питер