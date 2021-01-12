От ковида умерла врач больницы им. Боткина

В Петербурге еще один врач умер от COVID-19. Это хирург инфекционной больницы имени Боткина 62-летняя Надежда Авакумян. Она боролась с болезнью около трех недель, но спасти ее не удалось. 12 января доктор ушла из жизни.

Почти 30 лет Надежда Андылясовна работала врачом-хирургом в больнице им. Боткина.

Как рассказали «Доктору Питеру» ее коллеги, она была безгранична предана своей профессии, любила людей, до конца своих дней оставаясь душевным, чутким к чужому горю человеком.

«В ней не было ни капли врачебного цинизма, а только участие и желание помочь своим подопечным больным, - говорят о ней пациенты. - Она была необыкновенно отзывчивым и добрым врачом». С начала пандемии доктор Авакумян лечила горожан от коронавирусной инфекции, ковидом переболели и многие врачи, но для нее болезнь стала смертельной.

Надежда Авакумян стала первым врачом больницы им. Боткина, умершим от COVID-19. Ранее от коронавируса погибли санитарка Лариса Федорова и буфетчица Светлана Чемоданова.

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