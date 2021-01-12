От COVID-19 умер легендарный петербургский врач Али Баиров

В списке памяти медиков, погибших от COVID-19, появилась еще одна фамилия. 9 января умер известный петербургский врач Али Баиров. Детский хирург, ставший легендой еще при жизни.

Доктор медицинских наук, детский хирург, остеопат - Али Гиреевич Баиров был известен не только в Петербурге, но и во всей России. К нему везли детей со всей страны. Для многих отчаявшихся родителей доктор Баиров оставался последней надеждой, и, как правило, исцеление наступало.

«Сколько жизней он спас, и скольким помог жить полноценной жизнью, и не сосчитать. Лично для нас он навсегда останется тем, кто вытащил из инвалидности нашего старшего сына после родовой травмы, когда врачи в других больницах давали самые пессимистичные прогнозы», «Он вылечил моего сына от энуреза, я до сих пор не понимаю, как он это сделал», «Спасибо ему за сына, здорового, и на своих ногах. Хотя все предрекали ему тяжелую инвалидность. У Али Гиреевича были золотые руки и широкая душа» - и таких откликов со словами благодарности очень много.

Али Баирова называли гением, врачом от бога. Это был непререкаемый авторитет в медицинском сообществе. Всю свою жизнь он работал врачом-хирургом в детской городской больнице № 2 святой Марии Магдалины, на фасаде которой размещена мемориальная доска его отцу Гирею Баирову, одному из основоположников детской хирургии в Ленинграде. Это, вообще, была известная семейная династия врачей. Мать Али Баирова – Вера Семёновна — долгие годы возглавляла первое в Ленинграде отделение анестезиологии и реанимации Детской городской больницы №19 имени К.А.Раухфуса.

Али Баиров умер на 76-м году жизни. По словам коллег, он вел приемы весь минувший «ковидный год», даже мысли не допуская о самоизоляции. «Это вообще было не в его характере — чего-то бояться. Он был человеком бесстрашным, и в профессии, и в жизни. Необыкновенно одаренный, очень добрый, щедрый».

© Доктор Питер