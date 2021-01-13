Иммунолог предложил сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Но только для некоторых россиян

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил в России сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для представителей "контактных профессий", например, это могут быть врачи и учителя.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что прививку от коронавируса можно сделать обязательной для представителей контактных профессий, в том числе соцработников.

«У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал», — сказал специалист РИА Новостям.

Жемчугов сравнил вакцинацию от коронавируса с прививкой от гриппа, которую обязаны ставить врачи и учителя. «Я считаю, что почему бы и не внести (коронавирус в этот перечень - Прим. Ред.), он такой же тяжелый, как грипп», — отметил он.

В эту среду в Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Город принял 20 тысяч доз лекарства, вакцинация должна возобновиться на днях. В течение января ожидается поставка еще 68 тысяч доз вакцины, сообщили в Смольном.