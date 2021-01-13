Иммунолог предложил сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Но только для некоторых россиян

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что прививку от коронавируса можно сделать обязательной для представителей контактных профессий, в том числе соцработников.
«У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал», — сказал специалист РИА Новостям.
Жемчугов сравнил вакцинацию от коронавируса с прививкой от гриппа, которую обязаны ставить врачи и учителя. «Я считаю, что почему бы и не внести (коронавирус в этот перечень - Прим. Ред.), он такой же тяжелый, как грипп», — отметил он.
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