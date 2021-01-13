Депутаты предложили выплачивать пенсии семьям медработников, погибших от COVID-19

Партия "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение в правительство РФ законопроект о поправках в закон «О страховых пенсиях». По словам лидера партии Сергея Миронова, цель депутатов - добиться права на выплату страховой пенсии по случаю потери кормильца на семьи работников здравоохранения, погибших в результате осуществления трудовой деятельности, либо вследствие заболевания, приобретенного при исполнении своих обязанностей.

Семьи работников здравоохранения должны получать страховую пенсию, если кормилец погиб в результате исполнения должностных обязанностей, в том числе вследствие приобретенного на работе заболевания. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса, считает лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

«Конечно, мы прежде всего имели ввиду наших героических медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией, и жертвуют своим здоровьем и даже жизнью, ради здоровья и жизни других. Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным», - пояснил депутат.

Миронов также обратил внимание на проблему с достоверной статистикой смертонсти врачей и медперсонала, ставших жертвами коронавирусной инфекции.

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«Разные инстанции называют разные цифры, порой опровергая сами себя. По информации Минздрава за декабрь признаны умершими от новой коронавирусной инфекции 395 медиков. Согласно данным которые собирают сами медработники, число погибших почти вдвое больше. В любом случае смертность врачей от COVID-19 в нашей стране является аномально высокой по мировым меркам. Это означает, что государство не обеспечило медиков должной защитой для безопасной работы с инфекцией, и тем более обязано поддержать тех, кто потерял родных и близких в борьбе с пандемией», — подчеркнул Миронов.

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