«Здоровье петербуржца» закрыло от пациентов результаты тестирования на коронавирус на каникулах. Но обещает их вернуть

С начала новогодних каникул узнать результаты лабораторных исследований, в том числе тестов на коронавирус, в личном кабинете на сайте «Здоровье петербуржца» невозможно. А если учесть, что единственным способом связи с поликлиниками в выходные оставалась служба вызова врача на дом, то на этот период заболевшие оказались в вакууме. «Доктор Питер» выяснил, когда заработает этот важный сервис.

На каникулах раздел «Результаты анализов» сайта «Здоровье петербуржца» выдавал сообщение об ошибке, потом появилось объявление о проведении технических работ. В это время поликлиники исправно работали и брали анализы у своих пациентов. Но результаты тестов получить было невозможно. Исчезновение удобного и доступного способа контроля за своим состоянием и соблюдением карантина во время амбулаторного лечения на все каникулы привело к тому, что не имеющие информации о своем инфекционном статусе петербуржцы отправились в поликлиники.

- У меня больничный открыт до 7 января, - у двери в кабинет терапевта делится проблемами пациент 9 (!) января. – Дозвониться до службы вызова врача на дом невозможно: автомат сообщает, что в очереди я 45-й и она почти не движется. Выходить из дома опасно – результатов анализа, который у меня взяли 4-го января нет, сайт с этого дня их не показывает. Вдруг я еще не освободился от вируса? Два дня пытался узнать хоть что-то по телефону поликлиники, но мне так и не удалось дозвониться. Пришлось идти на прием.

Два часа в общей очереди к дежурному доктору, где таких же – с неизвестным инфекционным статусом – несколько человек, и на приеме мужчина выясняет, что мазок у него положительный.

Казалось, после длинных выходных сайт «Здоровье петербуржца» все-таки заработает, и можно хотя бы понимать, как себя вести тем, кто уже хорошо себя чувствует и морально готов к выписке. Но идеальная возможность быстрого получения информации о своем инфекционном статусе не вернулась и сегодня. Правда, в комитете по здравоохранению «Доктору Питеру» сообщили, что она скоро появится: «В связи с обновлениями региональной информационной системы в сфере здравоохранения возникла необходимость проведения технических работ на портале «Здоровье петербуржца», связанных с отображением медицинских сведений на Портале, в том числе результатов лабораторных исследований на Covid-19. Уже сейчас значительная часть работ завершена, поэтому у большинства жителей города информация за последний год уже доступна либо станет доступна до конца недели. Комитет по информатизации и связи оказывает необходимую поддержку в целях завершения указанных работ в максимально короткие сроки».

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