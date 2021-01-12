Мурашко: На бесплатные лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями регионам выделено 10 млрд рублей

Более 10 млрд рублей выделено из федерального бюджета текущего года на бесплатные лекарства пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с регионами 12 января.

Его слова приводит пресс-служба Минздрава России на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Регионам из федерального бюджета выделено более 10 млрд рублей на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021 году. Соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них доведены в полном объеме. Программа обеспечения бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и ряд сердечно-сосудистых вмешательств, показала свою эффективность, поскольку повышает приверженность пациентов терапии и реально помогает нам спасти тысячи жизней. Решением правительства России программа продлена на период до 2023 года включительно», - заявил Михаил Мурашко.

Читайте также: Врач Центра Алмазова назвала неочевидные причины старения сердца и сосудов

Напомним, эта программа предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов, перенесших острое нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию, лекарственными препаратами 23 международных непатентованных наименования (МНН). По итогам 2020 года программа была признана эффективной и постановлением правительства РФ № 2081 от 11.12.2020 была продлена на 2021-2023 годы.

© Доктор Питер