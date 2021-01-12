Популярный «обволакивающий» препарат для желудка массово изымают из обращения

Фармкомпания «Тева» прекратила действие декларации о соответствии на более 20 серий известного препарата при заболеваниях органов пищеварения — суспензии «Алмагель». Их изымают из обращения.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила о том, что ООО «Тева» решило прекратить действие деклараций о соответствии на 21 серию лекарственного препарата «Алмагель, суспензия для приема внутрь 170 мл, флаконы (1), пачки картонные/ в комплекте с ложкой мерной/» производства «Балканфарма - Троян АД» (Болгария). В приложении к письму перечислены следующие серии препарата, в отношении которых прекращено действие деклараций: 101019, 181019, 060919, 070919, 011019, 031019, 161019, 151019, 141019, 190919, 061019, 051019, 091019, 041019, 220919, 021019, 111019, 200919, 180919, 071019, 081019. Такое решение фармкомпании в Росздравнадзоре объяснили выявлением нескольких партий лекарства, которые не соответствовали требованиям нормативной документации по показателю «Маркировка».

Надзорное ведомство просит компанию «Тева» предоставить сведения об изъятии перечисленных серий лекарства из обращения, а свои территориальные отделения — проконтролировать процесс.

Препарат «Алмагель» обладает адсорбирующим, обволакивающим и антацидным действием. Он нейтрализует соляную кислоту и уменьшает активность желудочного сока, защищая слизистую оболочку органов пищеварения от повреждений. Применяется при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, дуодените, рефлюкс-эзофагите, желудочно-кишечных расстройствах.

© Доктор Питер