Заведующие аптеками выиграли в зарплатах за время пандемии. Российские работодатели готовы увеличивать их доходы и дальше

SuperJob опубликовал результаты исследований по заработным платам заведующих аптек в 30 городах страны. Из-за пандемии рыночные предложения на эту должность за год выросли на 11—13%. Лидеры по средней заработной плате - Москва (90 тысяч), Петербург (80) и Владивосток (70). Больше всего будут получать специалисты с опытом управления от 3 лет и навыками руководства несколькими аптеками сети одновременно.

Сервис по поиску работы SuperJob в январе 2021 года изучил предложения российских работодателей и ожидания претендентов на должность «заведующий аптекой». Заработная плата таких специалистов будет зависеть от опыта работа, наличия сертификатов, знания основ техники продаж и умения управлять несколькими аптеками одновременно.

В самую первую, «базовую» категорию в зарплатном диапазоне попадают кандидаты, у которых среднее фармацевтическое образование, есть действующий сертификат специалиста и медицинская книжка. Он должен знать программу «1С», ассортимент лекарственных препаратов, уметь работать с кассой и понимать, как вести товарный учет. Еще одно требование - знание действующих приказов и правил розничной торговли. Также у работника должен быть опыт работы фармацевтом/провизором от 3 лет. При таком раскладе в Москве можно получать от 60 до 70 тысяч рублей, в Петербурге - от 50 до 60.

Ко второй, более высокой «ценовой» категории добавляется знание основ техники продаж, также заведующий должен уметь обучать персонал, обладать навыками планирования и анализа. Кроме того, он должен уже иметь опыт работы заместителем заведующего аптекой от 1 года. В тэтом случае в Москве такой специалист будет получать от 70 до 80 тысяч рублей в месяц, в Петербурге - от 60 до 70 тысяч.

Чтобы получать в Москве от 80 до 120 тысяч рублей, а в Петербурге от 70 до 100, у кандидата на должность заваптекой должен быть «высокий уровень управленческих компетенций» и системные знания в области организации и экономики фармации. Также он должен обладать сертификатом по специальности «Управление и экономика фармации» и ранее проработать заведующим аптекой не менее 2 лет.

Самую высокую заработную плату будет получать работник с высшим фармацевтическим образованием, опытом управления несколькими аптеками сети одновременно и работы заведующим аптекой от 3 лет. В Москве ему обещают от 120 до 180 тысяч рублей, в Петербурге - от 100 до 160 тысяч.

Всего в исследование сервиса вошли 30 российских городов. По его данным, после Москвы и Петербурга самые высокие средние заработные платы у заведующих аптеками во Владивостоке (70 тысяч рублей), Хабаровске (65), Екатеринбурге (60), Ростове-на-Дону (56), Новосибирске и Твери (55). Меньше всего им будут платить в Белгороде, Набережных Челнах и Омске (48 тысяч рублей), Волгограде (47), Астрахани (43) и Оренбурге (40).

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