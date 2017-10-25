Врачи предупреждают: покрасневший язык указывает на опасное заболевание

Гладкий, потолстевший и покрасневший язык может быть признаком дефицита витамина B12, нехватка которого повышает риск пернициозной анемии. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами американского Национального института сердца, легких и крови (NHLBI). Сильный дефицит витамина B12 может вызвать спутанность сознания, и даже слабоумие, подчеркивают ученые.

В работе американских специалистов подчеркивается, что организм нуждается в витамине B12 для выработки здоровых эритроцитов и нормальной работы нервной системы, а дефицит этого питательного вещества может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов. При нём развивается пернициозная анемия — заболевание, обусловленное нарушением кроветворения из-за недостатка в организме витамина B12. Особенно чувствительны к дефициту этого витамина костный мозг и ткани нервной системы, добавляют специалисты.

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«Вы можете чувствовать себя неустойчиво, терять равновесие и испытывать проблемы при ходьбе. Дефицит витамина B12 может вызвать ослабление костей и может привести к переломам бедер», — говорится на сайте NHLBI.

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По словам экспертов, сильный дефицит витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, такие как спутанность сознания, слабоумие, депрессия и потеря памяти, пишет РИА Новости. Другие симптомы острой нехватки этого витамина в организме связаны с пищеварительным трактом: наблюдаются тошнота и рвота, изжога, вздутие живота, запор или диарея, потеря аппетита и веса. Специалисты советуют при появлении симптомов дефицита витамина B12 обратиться за медицинской помощью.

Специалисты напоминают, что восполнить нехватку витамина B12 частично можно и продуктами - высоким содержанием этого питательного вещества отличаются говядина, печень, птица и рыба, яйца, молоко, йогурт, сыр.

© Доктор Питер