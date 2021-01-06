Вирусологи: Пандемия коронавируса в России будет развиваться по двум сценариям

Ученые-вирусологи объяснили, что пандемия в России может развиваться по двум сценариям, ситуация будет зависеть от мутации вируса. Ученые надеются на коллективный иммунитет, но из-за мутаций не исключают вариант создания нового лекарства и повторной вакцинации населения.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предположил, что при формировании коллективного иммунитета у населения после того, как большинство переболеет и/или вакцинируется, пандемия может отступить.

"Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию", — сказал ученый РИА Новостям.

По словам Вознесенского, пока рано давать более точные прогнозы на ближайший год, ученым нужно время.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова заявила, что в 2021 году заболеваемость должна пойти на спад.

"Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции", — пояснила она.

Малинникова считает, что спад должен быть весной 2021 года, но не стоит забывать, что в этот же период начинается всплеск заболеваемости ОРВИ, поэтому не стоит забывать про СИЗы и социальную дистанцию.

Ученые также возлагают большие надежды на массовую вакцинацию. Так, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что заболеваемость пойдет на спад, когда привьют 30% населения, а коллективный иммунитет сформируется, когда привику поставят 60-70% россиян.