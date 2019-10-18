Эксперт Евроофиса ВОЗ посоветовал с нового года начать новую жизнь

Новогодние праздники – это возможность для людей не только отдохнуть и провести время с семьей, но также подумать, принять важные решения и, возможно, изменить что-то в своей жизни, считает доктор Жоао Бреда, руководитель Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

«Мы знаем, что употребление алкоголя связано с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Конечно, лучшей профилактикой в данном случае будет не употреблять алкоголь совсем, но если уж вы решили выпить, то нужно делать это разумно, умеренно, лучше вместе с употреблением пищи», - цитирует специалиста ВОЗ 2 января официальный сайт российского Минздрава.

В этом отношении сильную обеспокоенность у эксперта вызывает употребление алкоголя и курение среди молодежи.

«Табачная продукция, особенно электронные сигареты, сегодня очень привлекательны для молодого поколения, и табачные компании сегодня делают все возможное, чтобы «заманить» как можно больше клиентов и повысить потребление табака среди населения. Несмотря на то, что сегодня есть уже значительные результаты в деле пропаганды здорового образа жизни и отказа от курения, в восточной Европе, в России процент курящих женщин и молодежи остается все еще очень высоким. Новый год – это как раз то время, когда каждый может для себя решить раз и навсегда отказаться от этой вредной привычки и начать «новую» жизнь».

По мнению эксперта ВОЗ, огромное значение для здоровья человека имеет также физическая активность, которая зачастую снижается в период праздничных дней. Конечно, не обязательно идти на пробежку или в спортивный зал, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки, но короткая прогулка или несложные упражнения дома будут очень полезны для здоровья каждого.

Новый год – отличный повод поставить себе новые цели по повышению физической активности и укреплению здоровья, а результаты сегодня очень легко отслеживать с помощью смартфона, добавил он.

© Доктор Питер